ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους παγκοσμίως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Σχεδόν 4 στους 10 νέους καρκίνους παγκοσμίως οφείλονται σε αποφευκτούς παράγοντες. Μελέτη IARC: 7,1 εκατ. κρούσματα το 2022 θα μπορούσαν να προληφθούν.

ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους παγκοσμίως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί
08 Φεβ. 2026 12:20
Pelop News

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα νέους καρκίνους σε παγκόσμια κλίμακα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, καθώς προκαλούνται από παράγοντες που μπορούν να ελεγχθούν ή να εξαλειφθούν, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC/CIRC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), αναφέρει ότι το 2022 περίπου το 37,8% των νέων περιπτώσεων καρκίνου – δηλαδή 7,1 εκατομμύρια κρούσματα – οφείλονταν σε αποφευκτούς παράγοντες κινδύνου.

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

  • Το κάπνισμα (15% των νέων περιπτώσεων παγκοσμίως)
  • Οι μολύνσεις (10%)
  • Η κατανάλωση αλκοόλ (3%)
  • Η ατμοσφαιρική ρύπανση
  • Ο υψηλός δείκτης σωματικής μάζας
  • Η έλλειψη σωματικής άσκησης
  • Η υπερβολική έκθεση σε υπεριώδεις ακτίνες

Για πρώτη φορά η μελέτη συμπεριέλαβε εννέα μορφές καρκίνου που οφείλονται σε μολύνσεις (π.χ. από HPV, Helicobacter pylori, ηπατίτιδα B και C).

Οι τρεις πιο συχνοί αποφευκτοί καρκίνοι Σχεδόν οι μισοί αποφευκτοί καρκίνοι παγκοσμίως ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

  • Καρκίνος πνεύμονα (κυρίως από κάπνισμα και ατμοσφαιρική ρύπανση)
  • Καρκίνος στομάχου (κυρίως από μόλυνση με Helicobacter pylori)
  • Καρκίνος τραχήλου της μήτρας (κυρίως από HPV)

Διαφορές ανά φύλο και περιοχή

  • Στους άνδρες το ποσοστό αποφευκτών καρκίνων φτάνει το 45% (με το κάπνισμα να ευθύνεται για το 23%)
  • Στις γυναίκες το ποσοστό είναι 30% (με τις μολύνσεις να ευθύνονται για το 11%, υψηλότερα από το κάπνισμα 6%)

Οι μεγαλύτερες διαφορές ανά περιοχή:

  • Στους άνδρες: υψηλότερο ποσοστό στην Ανατολική Ασία (57%)
  • Στις γυναίκες: υψηλότερο στην υποσαχάρια Αφρική (38%) και στη βόρεια Αφρική/δυτική Ασία (24%)

Σημασία της πρόληψης

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των προληπτικών μέτρων (π.χ. εμβολιασμός HPV, έλεγχος καπνίσματος, μείωση αλκοόλ, βελτίωση ποιότητας αέρα, προαγωγή υγιεινής διατροφής και άσκησης) θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τον παγκόσμιο επιβάρυνση από τον καρκίνο.

Ο IARC τονίζει ότι η πρόληψη πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των συστημάτων υγείας, καθώς η μείωση των αποφευκτών παραγόντων κινδύνου θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση νέων διαγνώσεων και θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως.

