ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους παγκοσμίως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα νέους καρκίνους σε παγκόσμια κλίμακα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, καθώς προκαλούνται από παράγοντες που μπορούν να ελεγχθούν ή να εξαλειφθούν, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC/CIRC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), αναφέρει ότι το 2022 περίπου το 37,8% των νέων περιπτώσεων καρκίνου – δηλαδή 7,1 εκατομμύρια κρούσματα – οφείλονταν σε αποφευκτούς παράγοντες κινδύνου.

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

Το κάπνισμα (15% των νέων περιπτώσεων παγκοσμίως)

Οι μολύνσεις (10%)

Η κατανάλωση αλκοόλ (3%)

Η ατμοσφαιρική ρύπανση

Ο υψηλός δείκτης σωματικής μάζας

Η έλλειψη σωματικής άσκησης

Η υπερβολική έκθεση σε υπεριώδεις ακτίνες

Για πρώτη φορά η μελέτη συμπεριέλαβε εννέα μορφές καρκίνου που οφείλονται σε μολύνσεις (π.χ. από HPV, Helicobacter pylori, ηπατίτιδα B και C).

Οι τρεις πιο συχνοί αποφευκτοί καρκίνοι Σχεδόν οι μισοί αποφευκτοί καρκίνοι παγκοσμίως ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

Καρκίνος πνεύμονα (κυρίως από κάπνισμα και ατμοσφαιρική ρύπανση)

Καρκίνος στομάχου (κυρίως από μόλυνση με Helicobacter pylori)

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας (κυρίως από HPV)

Διαφορές ανά φύλο και περιοχή

Στους άνδρες το ποσοστό αποφευκτών καρκίνων φτάνει το 45% (με το κάπνισμα να ευθύνεται για το 23%)

το ποσοστό αποφευκτών καρκίνων φτάνει το (με το κάπνισμα να ευθύνεται για το 23%) Στις γυναίκες το ποσοστό είναι 30% (με τις μολύνσεις να ευθύνονται για το 11%, υψηλότερα από το κάπνισμα 6%)

Οι μεγαλύτερες διαφορές ανά περιοχή:

Στους άνδρες: υψηλότερο ποσοστό στην Ανατολική Ασία (57%)

(57%) Στις γυναίκες: υψηλότερο στην υποσαχάρια Αφρική (38%) και στη βόρεια Αφρική/δυτική Ασία (24%)

Σημασία της πρόληψης

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των προληπτικών μέτρων (π.χ. εμβολιασμός HPV, έλεγχος καπνίσματος, μείωση αλκοόλ, βελτίωση ποιότητας αέρα, προαγωγή υγιεινής διατροφής και άσκησης) θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τον παγκόσμιο επιβάρυνση από τον καρκίνο.

Ο IARC τονίζει ότι η πρόληψη πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των συστημάτων υγείας, καθώς η μείωση των αποφευκτών παραγόντων κινδύνου θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση νέων διαγνώσεων και θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως.

