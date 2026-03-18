Που θα δείτε Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ, Άλμπα-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-Βαλεφόλια
18 Μαρ. 2026 9:50
Pelop News

Πλούσιο το σημερινό (18/3/2026) τηλεοπτικό πρόγραμμα. Περιλαμβάνει αγώνες σε όλη την Ευρώπη και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ.

Ο λόγος για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλεφόλια (Cosmote Sport 7), με τις Πράσινες του Κιαπίνι να διεκδικούν στις 19:00 το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Στο μπάσκετ, η Άλμπα Βερολίνου φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4.

Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζεται σήμερα η φάση των «16» του Champions League με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 19:45, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νιούκαστλ (Cosmote Sport 7), στις 22:00 η Λίβερπουλ τίθεται αντιμέτωπη με τη Γαλατάσαραϊ, σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ελεύθερο κανάλι του MEGA και στο Cosmote Sport 2. Την ίδια ώρα, Μπάγερν – Αταλάντα (Cosmote Sport 3) και Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 5).

Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Youth League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Βέλγιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IHF Χάντμπολ ανδρών

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φερεντσβάρος UEFA Europa League

19:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Τρέντο Eurocup Προημιτελικός

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τόφας – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια CEV Challenge Cup

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Prime Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άνκαρα Eurocup Προημιτελικός

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Saudi King Cup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα Champions League

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 2 HD Λίβερπουλ – Γαλατασαράι Champions League

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ