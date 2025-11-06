Που θα δείτε Dubai BC-Χάποελ Τελ Αβίβ, δοκιμασία για τη Μονακό του Σπανούλη

Συνολικά 5 παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό (6/11/2025) πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, μεταξώ των οποίων η αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Φενέρμπαχτσε με τη Βιλερμπάν, αλλά και της Μονακό κόντρα στη Μακάμπι. Ξεχωρίζει και το Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αυτός είναι ο παίκτης από το ΝΒΑ που εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό για ενίσχυση στο «5», ΒΙΝΤΕΟ

Το σημερινό πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις έχουν ως εξής:

Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ (18:00, Novasports 2).

Φενέρμπαχσε – Βιλερμπάν (19:45, Novasports Start).

Μακάμπι – Μονακό (21:05, Novasports Prime).

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports 3).

Παρί – Μπάγερν (21:45, Novasports 4).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



