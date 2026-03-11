Που θα δείτε Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και ΑΕΚ-Τόφας, ΠΑΟΚ-Περιστέρι

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ξεχωρίζουν οι αγώνες για τη φάση των «16» του Champions League, οι ευρωπαϊκές μπασκετικές αναμετρήσεις ΑΕΚ – Τόφας και ΠΑΟΚ – Περιστέρι, αλλά και

Μυστήριο και ανατροπή θρίλερ ανατροπή με τις 7 Ιρανές ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, ο λόγος που η μία έκανε πίσω και επιστρέψει στο Ιράν

Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Ρεζόφ CEV Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι FIBA Europe Cup

19:00 Novasports 4HD Άνκαρα – Μανρέσα Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Τόφας FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup 2026

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Άρσεναλ UEFA Champions League

20:00 Novasports Start Μπουντούτσνοστ – Κλουζ Eurocup

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells τένις

20:00 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Κέμνιτς Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells τένις

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κροατία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τρέντο Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Καρδίτσα – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League

21:45 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κόβεντρι – Πρέστον Sky Bet EFL Championship

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



