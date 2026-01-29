Που θα δείτε τη νέα μονομαχία της Εθνικής πόλο Γυναικών

29 Ιαν. 2026 10:23
Pelop News

Η Εθνική πόλο γυναικών αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) την Γερμανία με στόχο να κλειδώσει την πρώτη θέση στον Α’ Όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Η Εθνική πόλο γυναικών άρχισε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, κάνοντας ευρείες νίκες κόντρα στην Σλοβακία και στην Γαλλία, και πλέον έχει μπροστά της μία ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση.

Αυτή είναι το σημερινό παιχνίδι της (29/1) απέναντι στην Γερμανία, με την γαλανόλευκη του Χάρη Παυλίδη να έχει ως στόχο τη νίκη που θα της δώσει αυτόματα την πρωτιά στον Α’ Όμιλο.

Το πρώτο σπριντ είναι προγραμματισμένο για τις 15:45, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ .

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο

29/01 15:45 Ελλάδα – Γερμανία

29/01 20:45 Γαλλία – Σλοβακία

Η βαθμολογία στον Α’ Όμιλο

Ελλάδα 6

Γαλλία 3

Γερμανία 3

Σλοβακία 0

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο

Γερμανία – Σλοβακία 22-11

Ελλάδα – Γαλλία 23-5

