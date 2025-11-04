Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ

04 Νοέ. 2025 11:19
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ώρα και το κανάλι του σπουδαίου αγώνα των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ταξίδι του στο Champions League, καθώς αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν στο “Καραϊσκάκης” το βράδυ της Τρίτης (4/11), στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στόχος των νταμπλούχων Ελλάδας είναι το πρώτο τους τρίποντο μετά από την ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Πάφο και τις εκτός έδρας ήττες από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, με τους πρωταθλητές Ολλανδίας από την πλευρά τους να μετρούν μέχρι στιγμής 1 νίκη, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.

Η σέντρα στον σπουδαίο αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και θα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το COSMOTE SPORT 2 HD,
