Πού θα δείτε την μονομαχία του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα

05 Νοέ. 2025 10:16
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σήμερα στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague (21:00, Novasports Prime).

Η Belgrade Arena είναι sold out, με το κοινό να ετοιμάζεται για μια “καυτή” ατμόσφαιρα, την ώρα που οι “πράσινοι” καλούνται να διαχειριστούν σημαντικά προβλήματα στη ρακέτα, καθώς θα παραταχθούν χωρίς τους Χολμς και Γιούρτσεβεν.

Ο Ερυθρός Αστέρας, από την πλευρά του, βρίσκεται σε ανοδική πορεία με ρεκόρ 6-2, ενώ το “τριφύλλι” μετρά 5-3 και θέλει να επιστρέψει στις νίκες παρά τις απουσίες και τις δυσκολίες του ταξιδιού στο Βελιγράδι.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός (21:00, Nova Sports Prime, Match Center από το SPORT24).
