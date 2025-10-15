Που θα δείτε την μονομαχία του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague (15/10, 21:15, Novasports Prime).

Οι πράσινοι βρίσκονται στο 2-1 της κατάταξης της διοργάνωσης, ενώ οι Γάλλοι στο 1-2. Θυμίζουμε ότι ο Κέντρικ Ναν συμμετείχε χθες κανονικά στην προπόνηση του τριφυλλιού.

Ο Αμερικανός σκόρερ δεν είχε αγωνιστεί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου οι πράσινοι ηττήθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Το σημερινό πρόγραμμα

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν (21:15, Novasports Prime,)

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports 6, )

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό (21:30, Novasports 5)

Παρί – Μπασκόνια (21:45, Novasports Start)

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν (21:45, Novasports 2).

