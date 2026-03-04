Που θα δείτε τις εξ αναβολής αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού

Τις εκκρεμότητες της 1ης και της 18ης αγωνιστικής κλείνει σήμερα η Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ (04/03, 18:00) στη Λεωφόρο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στη Νίκαια από την Κηφισιά (04/03, 20:00) για τη 18η “στροφή”.

Θυμίζουμε ότι οι “πράσινοι” είχαν κάνει χρήση του Joker Right τον Αύγουστο, ενώ η αναμέτρηση του Δικέφαλου είχε αναβληθεί για τον ίδιο λόγο τον Ιανουάριο.

Το ματς του “τριφυλλιού” με τους Κρητικούς θα μεταδοθεί από την COSMOTE SPORT 2 HD, ενώ του ΠΑΟΚ με την ομάδα των Βορείων Προαστίων από την COSMOTE SPORT 1 HD.

