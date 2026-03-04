Που θα δείτε τις εξ αναβολής αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού

Που θα δείτε τις εξ αναβολής αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού
04 Μαρ. 2026 10:10
Pelop News

Τις εκκρεμότητες της 1ης και της 18ης αγωνιστικής κλείνει σήμερα η Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ (04/03, 18:00) στη Λεωφόρο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στη Νίκαια από την Κηφισιά (04/03, 20:00) για τη 18η “στροφή”.

Θυμίζουμε ότι οι “πράσινοι” είχαν κάνει χρήση του Joker Right τον Αύγουστο, ενώ η αναμέτρηση του Δικέφαλου είχε αναβληθεί για τον ίδιο λόγο τον Ιανουάριο.

Το ματς του “τριφυλλιού” με τους Κρητικούς θα μεταδοθεί από την COSMOTE SPORT 2 HD, ενώ του ΠΑΟΚ με την ομάδα των Βορείων Προαστίων από την COSMOTE SPORT 1 HD.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:22 Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο – Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ