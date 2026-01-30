Που θα δείτε τις κληρώσεις για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία ευρωπαϊκή πρόκριση, καθώς εξασφάλισε τη θέση του στην 24άδα του Champions League και συνεχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι του στη διοργάνωση, διεκδικώντας την παρουσία του στη φάση των 16.

Οι ερυθρόλευκοι στα playoffs θα παλέψουν για την πρόκριση στους 16, είτε με την Αταλάντα, είτε με τη Λεβερκούζεν.

Η κλήρωση της νοκ άουτ φάσης είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 12:50 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Mega News και το COSMOTE SPORT1.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 24 ή 25 Φεβρουαρίου 2026, με τις ομάδες να παλεύουν για ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, ενώ ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 4-2 στην έδρα της Λιόν αγωνιζόμενος για 50 λεπτά με παίκτη λιγότερο και έτσι αμφότερες οι ελληνικές ομάδες θα βρεθούν στον playoff γύρο του Europa League.

Η κλήρωση της νοκ άουτ φάσης είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στη 14:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT1.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 Φεβρουαρίου 2026, με τις ομάδες να παλεύουν για ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



