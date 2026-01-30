Που θα δείτε τις κληρώσεις για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Που θα δείτε τις κληρώσεις για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
30 Ιαν. 2026 10:19
Pelop News

Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία ευρωπαϊκή πρόκριση, καθώς εξασφάλισε τη θέση του στην 24άδα του Champions League και συνεχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι του στη διοργάνωση, διεκδικώντας την παρουσία του στη φάση των 16.

Οι ερυθρόλευκοι στα playoffs θα παλέψουν για την πρόκριση στους 16, είτε με την Αταλάντα, είτε με τη Λεβερκούζεν.

Η κλήρωση της νοκ άουτ φάσης είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 12:50 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Mega News και το COSMOTE SPORT1.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 24 ή 25 Φεβρουαρίου 2026, με τις ομάδες να παλεύουν για ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, ενώ ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 4-2 στην έδρα της Λιόν αγωνιζόμενος για 50 λεπτά με παίκτη λιγότερο και έτσι αμφότερες οι ελληνικές ομάδες θα βρεθούν στον playoff γύρο του Europa League.

Η κλήρωση της νοκ άουτ φάσης είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στη 14:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT1.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 Φεβρουαρίου 2026, με τις ομάδες να παλεύουν για ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Μήλος: «Βγαίνουν προεγκρίσεις ακόμη και σε NATURA» – Ο δήμαρχος δείχνει “παραθυράκια” και ζητά φρένο στην οικοδομική πίεση γύρω από το Σαρακήνικο
13:48 Μιχαηλίδου για στεγαστικό: «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» από τον Μάιο με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Στόχος να ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια
13:44 Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ
13:35 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Εισαγγελική εντολή για διπλή έρευνα – Σωληνώσεις προπανίου και άδειες, έλεγχοι στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ
13:31 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η βάση του ΠΑΣΟΚ «δείχνει» συνεργασίες και ζητά καθαρό “όχι” στη ΝΔ – Πίεση για ψήφισμα στο συνέδριο
13:27 48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3-4 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Μαξίμου
13:24 Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού
13:20 Η ΝΕΠ συλλυπητήρια για Πέτρο Καθρέπτα
13:17 ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερό το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα – 13,4% το 2024, «ψαλίδα» πάνω από 25% σε Ενημέρωση-Επικοινωνία
13:08 Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ
13:07 ΙΟΠ: Συλληπητήρια για τον Πέτρο Καθρέπτα
13:03 Θρήνος στον Έβρο: Αιφνίδιος θάνατος 5χρονου – Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας
13:01 Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών
13:00 Συστήνεται νέος Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αχαΐας: «Παναχαϊκός» και όχι κομματικός
12:56 Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»
12:55 Δύσκολες αποστολές για Ερμή και Ολυμπιάδα
12:50 Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής
12:48 Προς 9-13 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν πριν τις 16/2
12:45 Πατέρας 17χρονης για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησαν μπροστά σε κόσμο – κανείς δεν έκανε τίποτα»
12:42 Αργεντινή: Κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ