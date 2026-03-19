Που θα δείτε τις κρίσιμες ευρωπαϊκές μάχες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ

Σπουδαία η σημερινή ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό μνα μάχονται σε Conference και Europa league, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται το βράδυ από την Μπέτις, με μοναδικό στόχο την υπεράσπιση του 1-0 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, που θα του δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Η σπουδαία ρεβάνς στο Καρτούχα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 4 HD και τον ANT1.

Λίγη ώρα νωρίτερα, η ΑΕΚ με το επιβλητικό 4-0 του πρώτου αγώνα υποδέχεται στην Allwy Arena την Τσέλιε προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τους 8 του Conference League.

Η ΑΕΚ θέλει το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) να ολοκληρώσει τη δουλειά απέναντι στην Τσέλιε, να ντουμπλάρει τις νίκες της στην Allwyn Arena και να προκριθεί στα προημιτελικά του Conference League.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις19:45 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE Sport 3.

