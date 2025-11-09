Που θα δείτε τις μονομαχίες στην Σούπερ Λιγκ 1 και το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Γεμάτο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου καθώς υπάρχουν πολλά ντέρμπι στην Super League 1.

Στο πρόγραμμα της ελληνικής λίγκας, ξεχωρίζει φυσικά το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο στις 21:00, ενώ νωρίτερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Κηφισιά και η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του ΟΦΗ στην Κρήτη.

Πρώτα θα γίνει το Κηφισιά-Ολυμπιακός που θα ξεκινήσει στις 15.00 με το cosmote sport 2, το ΟΦΗ-ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 17.30 και θα μεταδοθεί από το cosmote sport 1, ενώ το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το cosmote sport 2.

