Που θα δείτε τις πρώτες μάχες για τους «16» του Champions league

Το Champions League επιστρέφει με τα πρώτα παιχνίδια για τη φάση των 16. Η Μπάγερν φιλοξενείται από την Αταλάντα, η Λίβερπουλ από την Γαλατάσαραϊ, η Μπαρτσελόνα από την Νιούκαστλ, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρεται με την Τότεναμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τρίτης (10/3):

19:45 UEFA Champions League: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 UEFA Champions League: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Sky Bet EFL Championship: Στόουκ – Ίπσουιτς / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 UEFA Champions League: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 UEFA Champions League: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα / COSMOTE SPORT 2 HD

