Που θα δείτε τις σημερινές μονομαχίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη

Βραδιά ελληνικού ενδιαφέροντας σήμερα για την Ευρώπη, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να δίνουν πολύ κρίσιμα παιχνίδια.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Θέλτα στην Τούμπα στην πρώτη μονομαχία των δύο ομάδων με έπαθλο ένα εισιτήριο για τους 16 του Europa League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Η μεγάλη ώρα για τον ΠΑΟΚ έφτασε όσον αφορά στη φετινή ευρωπαϊκή του παρουσία αφού μετά από την ολοκλήρωση της League Phase του Europa League ρίχνεται πλέον στη μάχη των playoffs.

Αντίπαλός του με φόντο τους 16 της δεύτερης της τάξη ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης είναι η Θέλτα, την οποία αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (19/2) στο γήπεδο της Τούμπας στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να θέλει ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει ελπίδες πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στο Βίγκο στις 26 Φεβρουαρίου.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός ο οποίος φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Βικτόρια Πλζεν στην πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων με φόντο τη φάση των 16 του Europa League.

Η πρώτη μονομαχία με τους Τσέχους (τους οποίους είχε αντιμετωπίσει και στο League Phase μένοντας στο 0-0 εντός έδρας) έρχεται το βράδυ της Πέμπτης (19/2), με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να έχει ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισής της στη φάση των 16.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, με την αναμέτρηση των πρασίνων να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD και τον ANT1.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



