Που θα δείτε τις σπουδαίες μάχες για το Τσάμπιονς Λιγκ

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη (10/) η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League με εννέα σπουδαία παιχνίδια, με το Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι να ξεχωρίζει. Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.

Το Champions League συνεχίζεται την Τετάρτη (10/12), με την 6η αγωνιστική της League Phase να ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή εννέα αναμετρήσεων. Φυσικά, τα φώτα είναι στραμμένα στο μεγάλο ματς μεταξύ Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη κόντρα στη Νάπολι, ενώ η Άρσεναλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:

19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ / COSMOTE SPORT 3 HD

19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν / COSMOTE SPORT 4 HD

22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ / COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 Γιουβέντους – Πάφος / COSMOTE SPORT 6 HD

22:00 Μπενφίκα – Νάπολι / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι / COSMOTE SPORT 2 HD και MEGA

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



