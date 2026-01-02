Που θα δείτε το ντέρμπι αιωνίων για την Ευρωλίγκα

Που θα δείτε το ντέρμπι αιωνίων για την Ευρωλίγκα
02 Ιαν. 2026 10:18
Pelop News

Η 19η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται απόψε και το ματς που δεσπόζει είναι φυσικά το μεγάλο ντέρμπι του Telekom Center Athens ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό (21:15, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24).

Οι πράσινοι βρίσκονται στο 12-6, οι ερυθρόλευκοι στο 10-7, με το τριφύλλι να φιλοδοξεί να διευρύνει την απόσταση και τους Πειραιώτες να τη μικρύνουν, με την υποσημείωση πάντα ότι η ομάδα του Μπαρτζώκα έχει παιχνίδι λιγότερο.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας στους Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Το σημερινό πρόγραμμα

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας (19:00, Novasports 5, Match Center από το SPORT24)

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε (21:00, Novasports 3, Match Center από το SPORT24)

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (21:15, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24)

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports Start, Match Center από το SPORT24)

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC (21:45, Novasports 6, Match Center από το SPORT24)

Μπάγερν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00, Novasports 5, Match Center από το SPORT24)

