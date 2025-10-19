Που θα δείτε το ντέρμπι δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Που θα δείτε το ντέρμπι δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
19 Οκτ. 2025 10:25
Pelop News

Ντέρμπι κορυφής σήμερα στην OPAP Arena μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς ρίχνεται στον χορό των ντέρμπι απέναντι στους ασπρόμαυρους του Ραζβάν Λουτσέσκου που θέλουν να φύγουν με ένα θετικό αποτέλεσμα μετά τη νίκη που πέτυχαν επί του Ολυμπιακού πριν από τη διακοπή.

Το σπουδαίο ντέρμπι θα διεξαχθεί στις 21:00 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο COSMOTE Sport 1 .

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά

17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
