Που θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και την μάχη της ΑΕΚ

21 Δεκ. 2025 14:36
Pelop News

H ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην “OPAP Arena” και η ΑΕΛ Novibet τον Ατρόμητο στην “AEL FC Arena” στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των μεταδόσεων.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League άνοιξε το Σάββατο με τρεις αναμετρήσεις, με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να υποχρεώνεται σε ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά στο “Καραϊσκάκης” και τους Άρη και Βόλο να πανηγυρίζουν σπουδαία τρίποντα απέναντι σε Αστέρα AKTOR (1-0 εκτός έδρας) και Παναιτωλικό (1-0 εντός έδρας) αντίστοιχα.

Απόψε τη σκυτάλη παίρνουν άλλες τρεις αναμετρήσεις, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα, στις 17:30 η προτελευταία της βαθμολογίας ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί τον 11ο Ατρόμητο σε ματς που μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 1 HD ενώ στο τελευταίο χρονικά ματς ημέρας, στις 21:00, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην “OPAP Arena” τον ΟΦΗ με στόχο να ανέβει μόνη στην κορυφή, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

  • Αστέρας AKTOR – Άρης 0-1
  • Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
  • Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
  • 21/12 17:30 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
  • 21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
  • 21/12 21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ
  • 22/12 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

