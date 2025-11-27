Που, πώς και γιατί συναντήθηκαν ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμος με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Που, πώς και γιατί συναντήθηκαν ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμος με τον Άδωνι Γεωργιάδη
27 Νοέ. 2025 20:41
Σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Βοστίτσης Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Πετρόπουλο, ανέπτυξε διεξοδικά τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές δομές της Ιεράς Μητροπόλεως, με ιδιαίτερη αναφορά στα Γηροκομεία που λειτουργούν στο Αίγιο και στα Καλάβρυτα.

Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε το σημαντικό έργο που επιτελεί η τοπική Εκκλησία καθημερινά προς όφελος των ηλικιωμένων και ευάλωτων συνανθρώπων μας και τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση των δομών αυτών, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με σεβασμό και αγάπη προς τους περιθαλπομένους.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τον βαθύ θαυμασμό του για την κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας στην ευρύτερη περιοχή, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή των ιδρυμάτων της Μητροπόλεως. Παράλληλα, δεσμεύθηκε να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες αυτές, προωθώντας τις απαραίτητες ενέργειες και στηρίζοντας έμπρακτα τα αιτήματα που τέθηκαν.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την αποτελεσματικότητα της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών και στην προαγωγή της μέριμνας υπέρ των αναξιοπαθούντων αδελφών μας.

