Πούτιν: Αναβάλλεται για τη Τετάρτη το διάγγελμα του, λέει πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφεραν πληροφορίες, πως θα απευθυνόταν με διάγγελμα για την κατάσταση στην Ουκρανία, η πρώτη παρέμβαση αυτού του είδους από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Δημοσιογράφος του RT, ωστόσο, έστειλε μερικές ώρες αργότερα το μήνυμα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα -όχι απόψε τουλάχιστον. «Πηγαίνετε για ύπνο», έγραψε η Μαργαρίτα Σιμονιάν στο Telegram, την οποία επικαλείται ο Μαξ Σέντον των Financial Times.

Λίγο μετά, ο Ρώσος πολιτικός αναλυτής, Σεργκέι Μαρκόφ, που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, είπε ότι το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου αναβάλλεται για αύριο.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι το διάγγελμα θα μεταδιδόταν στις 20:00 (ώρα Μόσχας και Ελλάδας), ενώ πιθανόν θα συνοδευόταν και από τηλεοπτική παρέμβαση του υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού.

Ωστόσο, το ρωσικό δίκτυο ενημέρωσης RT διέγραψε την σχετική του ανάρτηση.

Μέσω Twitter, o γνωστός δημοσιογράφος Ντόμινικ Τζόνσον, έδωσε τη δική του εκδοχή:

Putin announces an address to the nation and doesn't give it, but while everyone waits the world's eyes are all on Moscow and noone cares about all the UN General Assembly speeches in New York where he wasn't allowed to go. Trolling at the highest level

— Dominic Johnson (@kongoecho) September 20, 2022