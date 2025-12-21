Πούτιν: Ανοιχτός σε συνομιλίες με Μακρόν υπό προϋποθέσεις αμοιβαίας βούλησης

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συνομιλίες με τον Μακρόν, εφόσον υπάρχει κοινή πολιτική απόφαση. Απάντηση σε δηλώσεις μετά τη Σύνοδο ΕΕ και εν μέσω αμερικανικών επαφών.

Πούτιν: Ανοιχτός σε συνομιλίες με Μακρόν υπό προϋποθέσεις αμοιβαίας βούλησης
21 Δεκ. 2025 9:43
Pelop News

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, εφόσον υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση από τις δύο πλευρές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Πεσκόφ υπενθύμισε τις πρόσφατες δηλώσεις του Πούτιν κατά τη μεγάλη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, όπου ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε ετοιμότητα για διάλογο με τον Μακρόν. «Αν υπάρξει αμοιβαία πολιτική βούληση, αυτό μπορεί να αξιολογηθεί μόνο θετικά», τόνισε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου έρχονται ως απάντηση σε τοποθέτηση του Εμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου εγκρίθηκε δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για την κάλυψη αναγκών της την επόμενη διετία.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι θεωρεί χρήσιμο να επαναληφθούν οι συνομιλίες με τον Πούτιν, σημειώνοντας ότι ορισμένοι ηγέτες διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με τη Μόσχα – προφανής αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί έχουν συμφέρον να συμμετάσχουν σε τέτοιες συζητήσεις, ώστε να μην αφήνουν χώρο για αποκλειστικές διαπραγματεύσεις άλλων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διερευνητικές επαφές μεταξύ απεσταλμένων των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Ο Ρώσος εκπρόσωπος Κίριλ Ντμίτριεφ χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συναντήσεις του με Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, και ανέφερε ότι θα συνεχιστούν. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο χωριστών συναντήσεων με Ρώσους, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνονται προοπτικές για άμεση συμφωνία ειρήνης.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ουάσιγκτον να εντείνει την πίεση προς τη Μόσχα.

