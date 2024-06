Πούτιν: Φορά αλεξίσφαιρο στις δημόσιες εκδηλώσεις ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας αύξησαν το υψηλό επίπεδο προστασίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν άρχισε να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο στη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους.

Το Κρεμλίνο – που βρίσκεται ήδη σε αυξημένο συναγερμό ασφαλείας λόγω της εισβολής του στην Ουκρανία – έχει θορυβηθεί από τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον υψηλόβαθμων πολιτικών στην Ευρώπη και την Ασία και έχει ενισχύσει την ασφάλεια του Πούτιν ως απάντηση. Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου για το Κρεμλίνο είναι το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τον Πούτιν που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, καθώς και ο κίνδυνος επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι δολιοφθορές και οι επιθέσεις από ριζοσπαστικούς ισλαμιστές, δήλωσε ένας εκ των δύο αξιωματούχων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό συναγερμό μετά τη δολοφονία του Ιάπωνα πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε το 2022 και την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο τον περασμένο μήνα.

I wondered why old Putin didn’t seem able to sit back like everyone else during the WW2 victory day parade. He’s wearing such a big, thick, heavy bullet proof vest he literally can’t. pic.twitter.com/8dknLCYkEV

— 🥝Richard Singula Libertas/Libertatis.🇳🇿🇹🇼🇺🇦 (@dick_numbers) June 5, 2024