Πράσινο φως για τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου – Στο 35% η προστασία των χωρικών υδάτων

Στην έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης. Το επόμενο βήμα αφορά τη θεσμοθέτηση των πάρκων, με τη σύνταξη και υποβολή των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η δημιουργία των δύο νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων οδηγεί στην προστασία άνω του 35% των ελληνικών χωρικών υδάτων, υπερβαίνοντας μάλιστα πρόωρα τη δέσμευση της χώρας για προστασία τουλάχιστον του 30% έως το 2030, όπως προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο καθεστώς προστασίας των περιοχών, καθώς στα όρια των δύο Πάρκων απαγορεύεται ρητά η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα, πρακτική που θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Παράλληλα, για την ενίσχυση της διαχείρισης και της εποπτείας, δημιουργούνται τρία νέα παραρτήματα του ΟΦΥΠΕΚΑ σε Μήλο, Αμοργό και Κύθηρα. Ταυτόχρονα, προχωρά η επιχειρησιακή ενδυνάμωση του Οργανισμού με τρία σκάφη ανοιχτής θαλάσσης τύπου λιμενικού και εννέα φουσκωτά σκάφη, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Στο πλαίσιο της συνολικής εποπτείας των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, προβλέπεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης με σύγχρονα μέσα, όπως ιπτάμενα και υποθαλάσσια drones, radar και ειδικός εξοπλισμός, που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, έχουν ήδη εξασφαλιστεί 33 νέες θέσεις προσωπικού για τη στελέχωση και τη διαχείριση των Πάρκων, οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ τους επόμενους μήνες.

Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα λειτουργούν ως δίκτυα διασυνδεδεμένων προστατευόμενων περιοχών, προσφέροντας –σύμφωνα με το ΥΠΕΝ– σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μεμονωμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000, χάρη στην ολιστική οικολογική, διοικητική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση. Στόχος τους είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η αποκατάσταση των οικοτόπων και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε την έγκριση των ΕΠΜ «ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην Ευρώπη στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 9ο Our Ocean Conference, ενώ τόνισε ότι η θεσμοθέτηση των Πάρκων θα συνοδευτεί από επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε η προστασία να εφαρμοστεί στην πράξη και όχι μόνο σε θεσμικό επίπεδο.

