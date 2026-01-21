«Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης – 577,2 εκατ. ευρώ για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο

Την έγκριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, με τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους να ανέρχονται σε 577,2 εκατ. ευρώ.

Τα τρία προγράμματα εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και στοχεύουν στην ενίσχυση των επενδύσεων, της τοπικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων ευκαιριών σε περιφέρειες με ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική. Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση των εθνικών πόρων με τρόπο που ενισχύει την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και προάγει την κοινωνική συνοχή.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 197 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι φτάνουν τα 256,1 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών: 41,27%

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός: 27,77%

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: 14,47%

Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση Κλιματικής Κρίσης: 10,55%

Υποστήριξη Προγραμμάτων: 3,91%

Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα: 1,57%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: 0,46%

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηπείρου

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 133 εκατ. ευρώ, με τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους, μετά την υπερδέσμευση, να φτάνουν τα 172,9 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού προβλέπει:

Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών: 48,1%

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: 22,5%

Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα: 9,77%

Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση Κλιματικής Κρίσης: 9,02%

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός: 7,5%

Διοικητική Υποστήριξη: 2,25%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 0,75%

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 114 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι διαμορφώνονται στα 148,2 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών: 44%

Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα: 16%

Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση Κλιματικής Κρίσης: 13%

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: 13%

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός: 7%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη: 5%

Υποστήριξη Προγραμμάτων: 2%

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη προηγηθεί η έγκριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να εγκριθούν και τα αντίστοιχα προγράμματα για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

