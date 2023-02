Πράσινος κομήτης πλησιάζει απόψε τη γη μετά από την εποχή των παγετώνων – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πράσινος κομήτης C/2022 E3 (ZTF) μας είχε… επισκεφθεί για τελευταία φορά πριν από 50.000 χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε περάσει κοντά από τα… μέρη μας ήταν την εποχή των παγετώνων.

Όσοι θέλουν να δουν το φαινόμενο θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους προς τον Βορά αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Αν εκεί διακρίνουν μια αχνή πρασινωπή λάμψη, τότε θα έχουν να λένε ότι είδαν για πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή τους τον πράσινο κομήτη.

Ο πράσινος κομήτης είναι οριακά ορατός διά γυμνού οφθαλμού, οπότε η καλύτερη λύση για να τον δει κάποιος όσο καλύτερα γίνεται να περνάει από τη γη, είναι με κιάλια ή μέσω κάποιου τηλεσκοπίου.

Από την άλλη, υπάρχει και η λύση του Internet. Το πέρασμα του κομήτη από τον πλανήτη μας, τη γη θα καλυφθεί ζωντανά στο ιστότοπο και στο κανάλι του Virtual Telescope Project στο YouTube.

Οι κομήτες αποτελούνται κυρίως από πάγο, σκόνη και αέρια. Όταν πλησιάζουν τον Ήλιο, η θερμότητα του μετατρέπει τον πάγο του κομήτη σε αέρια και σκόνη, δημιουργώντας την «κόμη» του, καθώς και την τεράστια θεαματική «ουρά» του.

Γιατί είναι πράσινος

Ο κομήτης C/2022 E3 είναι πράσινος, λόγω της χημικής σύστασής του. Ο κομήτης, έχει διατομικό άνθρακα, το μόριο του οποίου εκπέμπει πράσινο φως, όταν πέφτει πάνω του η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία.

Από τα μέσα Ιανουαρίου ο κομήτης έχει γίνει ευκολότερο να παρατηρηθεί με τηλεσκόπια ή καλά κιάλια, ενώ τελευταία έχει γίνει αρκετά φωτεινός για να είναι ορατός ακόμη και με γυμνό μάτι.

