«Πράσινος» θρίαμβος στο ντέρμπι των Γυναικών

Στην Α1 Εθνική Γυναικών στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση (80-80 κ.δ) επικράτησε με 97-88 του Ολυμπιακού στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ.

Για τον Παναθηναϊκό η Φιτζέραλντ είχε 23 πόντους, η Γαλανόπουλος 16 και Πρινς15, ενώ για τον Ολυμπιακό η Γούλφολκ 22, η Χριστινάκη 20 και η Ράμπερ 15.

Ο Παναθηναϊκός της Σελέν Ερντέμ είχε 13/24 τρίποντα!

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97

Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Τεφτίκης-Αργυρούδης

Δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80 (κ.δ.), 88-97 (παρ.)

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 11(3), Γούλφολκ 22(4), Καρλάφτη 2, Χριστινάκη 20(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 11, Ράμπερ 15, Ντάλα.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 23(5), Κωτούλα, Μπράουν 14, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 16(4), Βίτολα 9(2), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 14(2), Πρινς 15.

