Πράξη προσφοράς από τη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας προς την «Κιβωτό της Αγάπης»

Στο πλαίσιο των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και των δράσεων κοινωνικής ευθύνης

Πράξη προσφοράς από τη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας προς την «Κιβωτό της Αγάπης»
23 Δεκ. 2025 14:08
Pelop News

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς της Πολεμικής Αεροπορίας, η Μονάδα προχώρησε σε μια ακόμη ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο.

Με τη συμμετοχή και τη στήριξη του Σωματείου Εργαζομένων ΥΕΘΑ Πελοποννήσου, συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό, ενώ παράλληλα συλλέχθηκαν είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παραδόθηκαν στο φιλανθρωπικό σωματείο «Κιβωτός της Αγάπης».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο διαρκές κοινωνικό έργο της Μονάδας, η οποία και φέτος, κατά την εορταστική περίοδο, στάθηκε αρωγός σε δράσεις που ενισχύουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στηρίζουν δομές κοινωνικής φροντίδας.

Όπως επισημάνθηκε, τέτοιες ενέργειες αποτυπώνουν έμπρακτα τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της κοινωνικής ευθύνης που διαχρονικά πρεσβεύει η Πολεμική Αεροπορία, ιδιαίτερα σε περιόδους με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Την παράδοση των ειδών συνόδευσαν ευχές για καλές γιορτές, υγεία και δύναμη σε όλους, με την ευχή το νέο έτος να φέρει περισσότερη ελπίδα και στήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη.

