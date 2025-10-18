Πρεμιέρα με ντέρμπι για Ερμή, ΑΟ Αιγιαλέων στην Α2 Εθνική βόλεϊ

Πρεμιέρα με ντέρμπι για Ερμή, ΑΟ Αιγιαλέων στην Α2 Εθνική βόλεϊ
18 Οκτ. 2025 17:19
Pelop News

 

Τέλος τα ψέματα για τις ομάδες βόλεϊ της Αχαΐας, τον Ερμή, την Ολυμπιάδα και τον ΑΟ Αιγιαλέων που συμμετέχουν σήμερα στην Α2 Εθνική  και ξεκινούν σήμερα την προσπάθεια τους με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και γειτονικό ντέρμπι.

Στις 18.00 ξεκινά η αναμέτρηση της Ολυμπιάδας με την Γλυφάδα και η πρώτη θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει τη νίκη για να μπει με το «δεξί» στη σεζόν με τον τεχνικό Ακη Δαρείο να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες.

Μια ώρα αργότερα θα διεξαχθεί το γειτονικό ντέρμπι, ανάμεσα στον ΑΟ Αιγιαλέων και τον Ερμή, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο κλειστό της Ακρατας, λόγω έλλειψης άδειας στο κλειστό γήπεδο του Αιγίου.

Οι ομάδες θα παραταχτούν με απουσίες, το σύνολο του Λιβαθηνου θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τραυματία Φώτη Μούρτζη, ενώ από τον Ερμή θα λείψει ο τραυματίας Νίκος Χριστόπουλος.

Πάντως, αμφότερες θα τα δώσουν όλα για να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης και να μπουν ιδανικά στη χρονιά.

*To παιχνίδι ΑΟ Αιγαλεων-Ερμης θα σφυρίξουν οι Γκόλφης-Παπαχριστόπουλος και το Ολυμπιάδα-Γλυφάδα οι Βασιλείου-Γεωργόπουλου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:12 Πόθεν Έσχες 2025: Οι νέοι κανόνες, οι παγίδες και η προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου
18:12 ΝΕΠ-ΝΟΠ: Ναυμαχία στο «Α. Πεπανός» – LIVE – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:11 Η τεχνολογία laser αλλάζει το πρόσωπο της ελληνικής βιομηχανίας
18:00 Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία για τον 22χρονο συνεργό – «Ήταν παιδί στο φάσμα του αυτισμού, εύκολα χειραγωγήσιμο»
17:48 Χανιά: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της μοιραίας Porsche – Παραμένει προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο
17:40 Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου Βασίλης Μπέτσης: Όπλα, κροτίδες και σημαία της Hezbollah σε χώρο του γηπέδου
17:36 Λεμπέσης: «Είχαμε δυστοκία στην επίθεση, αλλά θα το βρούμε»
17:24 Από το ράσο στο μπικίνι: Η πρώην δόκιμη καλόγρια που έγινε δασκάλα γιόγκα στη Βραζιλία
17:19 Πρεμιέρα με ντέρμπι για Ερμή, ΑΟ Αιγιαλέων στην Α2 Εθνική βόλεϊ
17:12 Washington Post: «Το τηλεφώνημα Πούτιν–Τραμπ που πάγωσε τους Tomahawk – “Ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους
17:03 Ντέρμπι αποδείξεων για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ
17:00 28η Οκτωβρίου: Tα Καλάβρυτα έχουν την τιμητική τους – Οι πληρότητες έχουν ξεπεράσει το 70%
16:48 Καστοριά: Μεθυσμένος χωρίς δίπλωμα προκάλεσε άγρια καταδίωξη μέσα στην πόλη
16:36 Πάτρα δεν είναι μόνο η Γεωργίου: Το σκουριασμένο συντριβάνι της Ομόνοιας αποκαλύπτει την άλλη όψη της πόλης ΦΩΤΟ
16:31 Δείτε το νέο Δ.Σ της ΝΕΠ με πρόεδρο τον Μανώλη Τσουραμάνη -Φωτογραφίες
16:30 Οι “Whisky Friends” της Πάτρας εμφιάλωσαν το πρώτο ελληνικό ουίσκι: Πέντε χρόνια πάθους σε ένα μπουκάλι
16:27 Πάτρα: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” σε γκρεμό στην Παναγοπούλα
16:24 Μεταδίδεται το παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Σαρωνίδα
16:12 Σκηνές διάλυσης στο Κίνημα Δημοκρατίας: Η Τζάκρη ανέβασε στο Instagram ιδιωτική συνομιλία με τον Κασσελάκη ΦΩΤΟ
16:11 Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Ιόνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ