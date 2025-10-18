Πρεμιέρα με ντέρμπι για Ερμή, ΑΟ Αιγιαλέων στην Α2 Εθνική βόλεϊ

Τέλος τα ψέματα για τις ομάδες βόλεϊ της Αχαΐας, τον Ερμή, την Ολυμπιάδα και τον ΑΟ Αιγιαλέων που συμμετέχουν σήμερα στην Α2 Εθνική και ξεκινούν σήμερα την προσπάθεια τους με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και γειτονικό ντέρμπι.

Στις 18.00 ξεκινά η αναμέτρηση της Ολυμπιάδας με την Γλυφάδα και η πρώτη θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει τη νίκη για να μπει με το «δεξί» στη σεζόν με τον τεχνικό Ακη Δαρείο να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες.

Μια ώρα αργότερα θα διεξαχθεί το γειτονικό ντέρμπι, ανάμεσα στον ΑΟ Αιγιαλέων και τον Ερμή, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο κλειστό της Ακρατας, λόγω έλλειψης άδειας στο κλειστό γήπεδο του Αιγίου.

Οι ομάδες θα παραταχτούν με απουσίες, το σύνολο του Λιβαθηνου θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τραυματία Φώτη Μούρτζη, ενώ από τον Ερμή θα λείψει ο τραυματίας Νίκος Χριστόπουλος.

Πάντως, αμφότερες θα τα δώσουν όλα για να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης και να μπουν ιδανικά στη χρονιά.

*To παιχνίδι ΑΟ Αιγαλεων-Ερμης θα σφυρίξουν οι Γκόλφης-Παπαχριστόπουλος και το Ολυμπιάδα-Γλυφάδα οι Βασιλείου-Γεωργόπουλου.

