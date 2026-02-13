Πρέβεζα: Η θάλασσα «κατέλαβε» το λιμάνι – Παγκάκια μισοβυθισμένα μετά την κακοκαιρία

Εικόνες έντονης θαλάσσιας ανόδου καταγράφηκαν στο λιμάνι της Πρέβεζας, μετά τις ισχυρές καταιγίδες των τελευταίων ημερών. Το νερό κάλυψε τμήματα της προβλήτας, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.

13 Φεβ. 2026 14:53
Pelop News

Η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε αισθητά στο λιμάνι της Πρέβεζας, με αποτέλεσμα το νερό να εισχωρήσει στη στεριά και να καλύψει μέρος της προβλήτας. Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου, καθώς η θάλασσα έφτασε σε σημεία όπου συνήθως κινούνται πεζοί.

Σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες, η άνοδος της στάθμης ήταν τέτοια που τα παγκάκια που βρίσκονται στην προβλήτα έχουν καλυφθεί περίπου μέχρι τη μέση. Το φαινόμενο συνδέεται με τις έντονες καταιγίδες που έπληξαν πρόσφατα την περιοχή, προκαλώντας σημαντικές μεταβολές στις θαλάσσιες συνθήκες.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ η προσοχή στρέφεται στην εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, καθώς αντίστοιχα φαινόμενα μπορεί να επηρεάσουν ξανά τις παράκτιες ζώνες.

