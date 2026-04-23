Πρεβολαράκη: Πέρασε στον τελικό, διεκδικεί το χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης

Η Μαρία Πρεβολαράκη θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης που διεξάγεται στην Αλβανία.

Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»

Η Πρεβολαράκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα 53κ. από τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε την Βέντλε από την Γερμανία επικράτησε κατά κράτος και με τεχνική υπεροχή, μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων και πήρε ρεβάνς για την ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι!

Στον τρομερό ημιτελικό η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ακόμα μία επική ανατροπή! Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2 από την Πολωνή Ζάσινα είκοσι δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αρχικά μείωσε σε 6-4 και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πήρε ακόμα δύο πόντους και ισοφάρισε. Το τελικό 6-6 είναι πλεονέκτημα και πήρε τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό!

Το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) η Μαρία Πρεβολαράκη θα παλέψει για το back to back χρυσό μετάλλιο με αντίπαλη την 19χρονη Ουκρανή Γιεφρέμοβα.

