Πρεβολαράκη: Πέρασε στον τελικό, διεκδικεί το χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης

Στον τρομερό ημιτελικό η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ακόμα μία επική ανατροπή! Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2 από την Πολωνή Ζάσινα είκοσι δευτερόλεπτα πριν το τέλος

23 Απρ. 2026 22:03
Pelop News

Η Μαρία Πρεβολαράκη θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης που διεξάγεται στην Αλβανία.

Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»

Η Πρεβολαράκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα 53κ. από τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε την Βέντλε από την Γερμανία επικράτησε κατά κράτος και με τεχνική υπεροχή, μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων και πήρε ρεβάνς για την ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι!

Στον τρομερό ημιτελικό η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ακόμα μία επική ανατροπή! Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2 από την Πολωνή Ζάσινα είκοσι δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αρχικά μείωσε σε 6-4 και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πήρε ακόμα δύο πόντους και ισοφάρισε. Το τελικό 6-6 είναι πλεονέκτημα και πήρε τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό!

Το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) η Μαρία Πρεβολαράκη θα παλέψει για το back to back χρυσό μετάλλιο με αντίπαλη την 19χρονη Ουκρανή Γιεφρέμοβα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:43 Ιμαλάια: Αυτό είναι χωριό που βρίσκεται σε γκρεμό εδώ και 1.000 χρόνια! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:33 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Λουϊζιάνα, αναφορές για τραυματίες
22:23 Τραμπ: Δεν βιάζομαι καθόλου, το Ιράν είναι αυτό που καίγεται
22:11 Έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο: Το ραντεβού του θανάτου, φαντάρος 20 χρονών ο θύτης
22:03 Πρεβολαράκη: Πέρασε στον τελικό, διεκδικεί το χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης
21:50 Πάτρα: Σοκάρει ο θάνατος του νεογνού, ήταν μόλις 800 γραμμαρίων!
21:35 «Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση» νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο της Μυρτούς
21:23 Με «σκούπα» ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη Volley League γυναικών
21:11 Σύλληψη του δολοφόνου του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο
21:02 Έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο: Σημάδια από πάλη έφερε ο 27χρονος γιος του αξιωματικού που εντοπίστηκε νεκρός
21:00 Ο ΙΟΠ σχολή ιστιοπλοϊας ανοικτής θάλασσας
20:57 Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ΕΟΕ στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
20:53 Γαύδος: Κατεδαφίστηκαν παραπήγματα, συνελήφθη φυγόποινος για ναρκωτικά που κρυβόταν εκεί
20:44 Κυριάκος Μητσοτάκης στο Breitbart: Μπορώ να εγγυηθώ ότι ο Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα
20:32 Αθηνά Ωνάση: Στη Βαρκελώνη σε επίδειξη μόδας με κόκκινη ολόσωμη φόρμα
20:23 Θεσσαλονίκη: Ο εκβιασμός επιχειρηματία τους «οδήγησε» στη φυλακή
20:11 Πάτρα: Σοκ εξέπνευσε στο νοσοκομείο νεογνό 14 ημερών
19:54 Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»
19:44 Καιρός: Νέα αλλαγή, άνοδος της θερμοκρασίας και σε ρυθμούς άνοιξης και πάλι!
19:30 Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
