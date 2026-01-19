Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σήμερα η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ξεκίνησε το λαϊκό προσκήνυμα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας έφτασε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Το φέρετρο, καλυμμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, όπου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα για το κοινό.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου 2026 σε ηλικία 83 ετών στο Παλάτι Ζαρζουέλα της Μαδρίτης, θα αποχαιρετιστεί σήμερα με εξόδιο ακολουθία στις 12:00 το μεσημέρι στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν μέλη της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας, καθώς και εκπρόσωποι βασιλικών οίκων από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

Το πρόγραμμα της ημέρας προβλέπει ότι η σορός θα παραμείνει στο παρεκκλήσι έως τις 10:30 π.μ., δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και γνωστούς να αποδώσουν φόρο τιμής. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η πομπή θα κατευθυνθεί προς τα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο βασιλικό κοιμητήριο, δίπλα στους γονείς της, βασιλιά Παύλο και βασίλισσα Φρειδερίκη, και τον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Ο ανιψιός της, Παύλος ντε Γκρες, αποχαιρέτησε δημόσια την πριγκίπισσα Ειρήνη με συγκινητικά λόγια, χαρακτηρίζοντάς την «πηγή σοφίας, σταθερότητας και αγάπης» και «έναν πυλώνα για την οικογένεια». Όπως ανέφερε, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη, ενώ οι αξίες της εκφράζονταν μέσα από τον τρόπο ζωής και τη φροντίδα των γύρω της. «Η απουσία της αφήνει ένα κενό, όμως η μνήμη της θα μας συνοδεύει για πάντα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, κοντά σε εκείνους που αγάπησε», κατέληξε.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έζησε μια ζωή χαμηλών τόνων, με έμφαση στην προσφορά και την αφοσίωση στην οικογένεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



