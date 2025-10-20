Πριν τη φυλακή ο Σαρκοζί πήγε στον Μακρόν

Στη Γαλλία ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι δήλωσε πως είχε προσκαλέσει τον προκάτοχό του Νικολά Σαρκοζί στο Προεδρικό Μέγαρο λίγες ημέρες πριν ο Σαρκοζί γίνει ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που θα μπει στη φυλακή.

Η συνάντηση έγινε την περασμένη Παρασκευή, μετέδωσε η Le Figaro.

«Ήταν φυσιολογικό, σε προσωπικό επίπεδο, να φιλοξενήσω έναν από τους προκατόχους μου σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Σλοβενία. Επισήμανε δε ότι η επίσκεψη δεν είχε ως στόχο να παραβιάσει την ανεξαρτησία της γαλλικής δικαιοσύνης.

Ο Σαρκοζί δήλωσε μέσα στο σαββατοκύριακο ότι θα αρχίσει να εκτίει την ποινή του αύριο Τρίτη στη φυλακή Σαντέ. Δεν είναι γνωστό για πόσο διάστημα θα παραμείνει έγκλειστος.

Μαζί του, όπως είπε, θα πάρει τον «Κόμη Μοντεχρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά (ο ήρωας καταφέρνει να αποδράσει από φυλακή έπειτα από άδικη φυλάκιση) και μια βιογραφία του Χριστού.

Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε φυλάκιση πέντε ετών για το επέτρεψε σε συνεργάτες τους να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν οικονομική υποστήριξη από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη με αντάλλαγμα για οικονομικές και διπλωματικές χάρες. Αυτό συνέβη λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2007 που κέρδισε.

Είναι ο πρώτος αρχηγός κράτους στη Γαλλία που φυλακίζεται μετά τον Φιλίπ Πεταίν, δοσίλογο συνεργάτη των ναζί κατά τη διάρκεια κατοχής της χώρας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

