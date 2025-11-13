Προαναγγέλει κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή ο Χάρης Δούκας

Χάρης Δούκας: «Να κλείσουμε τους Δήμους και να βγούμε στους δρόμους».

Προαναγγέλει κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή ο Χάρης Δούκας
13 Νοέ. 2025 11:04
Pelop News

Mιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έστειλε μήνυμα αγωνιστικής στάσης απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο πρόσφατο Συνέδριο της ΚΕΔΕ όπου εκεί είχαμε το ψήφισμα που τον έφερε μία ανάσα απο τον Λάζαρο Κυρίζογλου «Οι συνθήκες στην Αυτοδιοίκηση άλλαξαν. Τα πράγματα είναι πια πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο. Νομίζω ότι στείλαμε ένα μήνυμα παντού: Σηκώνουμε ανάστημα. Δεν υπάρχει “ναι μεν αλλά”».

Για το ψήφισμα που κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε: «Το ξεκάθαρο “ΟΧΙ” στον νέο εκλογικό νόμο δεν είναι “ήσσονος σημασίας”. Δεν κάνουμε πίσω στην άρση των αρμοδιοτήτων μας σε σχέση με τον Κώδικα, δεν αποδεχόμαστε άλλη απώλεια θεσμοθετημένων πόρων, δεν αποδεχόμαστε αλλαγή εκλογικού νόμου που δεν ζητήθηκε και δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι το κεντρικό ζήτημα είναι οι πολίτες να καταλάβουν ότι εμείς θέλουμε την αυτοδιοίκηση αυτόνομη και όχι να είμαστε επαίτες».

Ο Χαρης Δούκας δήλωσε ότι οι δράσεις της Αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν κοινωνικό έρεισμα: «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε 19 Δεκεμβρίου σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων με δυναμικές κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού. Και να προγραμματίσουμε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα.

Οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνουν μαζί με τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να λέμε λόγια. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε. Όλοι αυτό θέλουμε. Να σταθούμε αντάξιοι σε όσους μας εμπιστεύτηκαν. Η Δημοκρατία ξεκινά από τον Δήμο. Οφείλουμε να το αποδεικνύουμε και εμείς κάθε φορά». σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Νέα σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη περί «εγκλημάτων τιμής»
14:16 Καλωσορίζουμε ένα νέο κύμα ενέργειας! – Η ELPEDISON έγινε «Enerwave»
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ