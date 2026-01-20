Προεδρικό Μέγαρο: Συνάντηση Τασούλα – Μητσοτάκη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει τον Κωνσταντίνο Τασούλα για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη στις 10:00 π.μ. με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων ενημερώσεων μεταξύ των δύο ανώτατων πολιτειακών αξιωματούχων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις τρέχουσες πολιτικές, οικονομικές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και για τις προγραμματισμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News