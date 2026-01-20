Προεδρικό Μέγαρο: Συνάντηση Τασούλα – Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη στις 10:00 π.μ. με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των καθιερωμένων μηνιαίων ενημερώσεων μεταξύ των δύο ανώτατων πολιτειακών αξιωματούχων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις τρέχουσες πολιτικές, οικονομικές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και για τις προγραμματισμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος.

