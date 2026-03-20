Προειδοποίηση Μπιρόλ: Έξι μήνες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθούν πετρέλαιο και αέριο

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει διάρκεια, ακόμη κι αν υπάρξει άμεσα αποκλιμάκωση. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού Φατίχ Μπιρόλ, σε ορισμένες περιοχές θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες για να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ άλλες θα χρειαστούν ακόμη περισσότερο χρόνο.

Ο Μπιρόλ τόνισε ότι το πρόβλημα θα μεγαλώνει όσο παραμένουν μπλοκαρισμένες οι ενεργειακές ροές από την περιοχή, με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει κομβικό για την παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι πολιτικοί και αγορές εξακολουθούν να υποτιμούν το μέγεθος της αναταραχής.

Ο ΙΕΑ έχει ήδη προχωρήσει σε απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα, όμως ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν αρκεί για να καλύψει πλήρως τις απώλειες από τη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει, το κρίσιμο είναι να αποκατασταθούν οι διελεύσεις και να επανέλθουν οι υποδομές σε λειτουργία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



