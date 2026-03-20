Προειδοποίηση Μπιρόλ: Έξι μήνες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθούν πετρέλαιο και αέριο

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποιεί ότι ακόμη και αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σταματήσει άμεσα, θα απαιτηθούν μήνες για να επανέλθουν πλήρως οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι ζημιές στις υποδομές και το μπλοκάρισμα των θαλάσσιων οδών έχουν ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα.

20 Μαρ. 2026 18:14
Pelop News

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει διάρκεια, ακόμη κι αν υπάρξει άμεσα αποκλιμάκωση. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού Φατίχ Μπιρόλ, σε ορισμένες περιοχές θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες για να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ άλλες θα χρειαστούν ακόμη περισσότερο χρόνο.

Ο Μπιρόλ τόνισε ότι το πρόβλημα θα μεγαλώνει όσο παραμένουν μπλοκαρισμένες οι ενεργειακές ροές από την περιοχή, με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει κομβικό για την παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι πολιτικοί και αγορές εξακολουθούν να υποτιμούν το μέγεθος της αναταραχής.

Ο ΙΕΑ έχει ήδη προχωρήσει σε απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα, όμως ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν αρκεί για να καλύψει πλήρως τις απώλειες από τη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει, το κρίσιμο είναι να αποκατασταθούν οι διελεύσεις και να επανέλθουν οι υποδομές σε λειτουργία.

