Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), εξέδωσε σημαντική προειδοποίηση προς τους επαγγελματίες υγείας για τη χρήση της κασποφουνγκίνης, ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου ενδοφλέβιου αντιμυκητιασικού φαρμάκου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η χρήση πολυακριλονιτριλικών (PAN) μεμβρανών κατά τη διάρκεια θεραπείας συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (CRRT) —δηλαδή μορφής βραδείας αιμοκάθαρσης— πρέπει να αποφεύγεται, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να εξουδετερώσει τη δράση του φαρμάκου και να οδηγήσει ακόμη και σε θανατηφόρα αποτελέσματα.

Κίνδυνος αποτυχίας της θεραπείας

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά αποτυχίας αντιμυκητιασικής θεραπείας σε ασθενείς που λάμβαναν κασποφουνγκίνη και υποβάλλονταν ταυτόχρονα σε CRRT με PAN μεμβράνες. Οι ασθενείς αυτοί εμφάνισαν επιδείνωση της λοίμωξης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν θανατηφόρες επιπλοκές.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ενημερωτικό δελτίο:

«Σε ασθενείς που λαμβάνουν κασποφουνγκίνη κατά τη διάρκεια θεραπείας συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μεμβρανών με βάση το πολυακριλονιτρίλιο».

Τι έδειξαν οι μελέτες

Η προειδοποίηση στηρίζεται σε κλινικές αναφορές και εργαστηριακές μελέτες που κατέδειξαν πως οι πολυακριλονιτριλικές μεμβράνες δεσμεύουν την κασποφουνγκίνη, μειώνοντας σημαντικά τα επίπεδά της στο πλάσμα, ακόμη και όταν αυξάνεται η δοσολογία.

Οδηγίες προς γιατρούς και νοσηλευτές

Ο Οργανισμός καλεί τους επαγγελματίες υγείας να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να επιλέγουν εναλλακτικού τύπου μεμβράνες ή διαφορετική αντιμυκητιασική αγωγή, ανάλογα με την κλινική κρίση.

«Η αναποτελεσματική θεραπεία μπορεί να αποβεί μοιραία για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΕΟΦ.

Παράλληλα, οι πληροφορίες προϊόντος όλων των σκευασμάτων που περιέχουν κασποφουνγκίνη θα επικαιροποιηθούν, ώστε να ενσωματωθεί η νέα προειδοποίηση ασφάλειας.

Πηγή: iatropedia.gr

