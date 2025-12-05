Προειδοποίηση της Ρωσίας για τον πόλεμο, τι λέει ο Πέσκοφ

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία θα συνεχιστούν, εάν η επίτευξη των στόχων της μέσω ειρηνικών μέσων αποδειχθεί αδύνατη. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε τη θέση της Μόσχας σε συνέντευξη που έδωσε σε ρωσικό μέσο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι θα συμβεί εάν το Κίεβο αρνηθεί τους όρους για μια ειρηνική συμφωνία.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να χτυπά την Ουκρανία εάν αποτύχουν οι προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης. Ο Πεσκόφ τόνισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα δυναμικές και έτοιμες να προχωρήσουν στην επίτευξη των στόχων τους με όποιον τρόπο κριθεί απαραίτητο.

«Η στρατιωτική επιχείρηση θα συνεχιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ, τονίζοντας ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντά της με κάθε μέσο, εφόσον η ειρηνική οδός αποτύχει. Ακόμη, επανέλαβε ότι η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη από τη Σύνοδο της Αλάσκας, όπου ετέθησαν οι θεμελιώδεις όροι της διαπραγμάτευσης. «Η θέση μας είναι σαφής και δεν έχει αλλάξει από τη σύνοδο της Αλάσκας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις ειρηνικές διαπραγματεύσεις, ο Πεσκόφ επεσήμανε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε διαλόγους και είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας. «Βεβαίως, είμαστε προετοιμασμένοι να είμαστε ευέλικτοι στην αναζήτηση λύσης. Παραμένουμε ανοιχτοί στις διαπραγματεύσεις και ενδιαφερόμαστε να συνεχίσουμε αυτές, εκκινώντας σοβαρή εργασία με βάση το σχέδιο που έχει προετοιμάσει η ομάδα του (Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ», ανέφερε ο Πεσκόφ.

Ανοιχτό ενδεχόμενο συνάντησης του Πούτιν με τον Τραμπ

Ανοικτό ενδεχόμενο να συναντηθούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, άφησε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ προκαλώντας νέο κύκλο ενδιαφέροντος γύρω από τις ρωσοαμερικανικές διπλωματικές επαφές.

Ο Ουσακόφ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον, τόνισε ότι «θα μπορούσε σίγουρα να συμβεί». Η δήλωση αυτή επανέφερε στο προσκήνιο το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης δια ζώσης διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών σε ανώτατο επίπεδο.

Ο Ουσακόφ σημείωσε ότι οι πρόσφατες συζητήσεις στη Μόσχα έχουν βασιστεί «στις κύριες κατανοήσεις που επιτεύχθηκαν στο Άνκορατζ». Χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο Ρώσος αξιωματούχος κατέστησε σαφές ότι το Κρεμλίνο θεωρεί ρεαλιστική την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνάντησης, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες και πρόοδος στις διαβουλεύσεις.

