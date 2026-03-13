Προφυλακιστέος ο 35χρονος που ασέλγησε στην 6χρονη ανιψιά του μέσα στο παιδικό της δωμάτιο
13 Μαρ. 2026 19:18
Pelop News

Οριστικά στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 35χρονος που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις εις βάρος της 6χρονης ανιψιάς του, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος, οποίος διώκεται για βιασμό ανηλίκου, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα (13/3/2026) ενώπιον του ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα με τους γονείς της ανήλικης στην περιοχή της Τούμπας, καθώς είναι αδελφός της μητέρας της. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, μπήκε μέσα στο παιδικό δωμάτιο όπου κοιμόταν η εξάχρονη και στο άλλο κρεβάτι ο ανήλικος αδελφός της και εκεί φέρεται να προχώρησε σε ασελγείς πράξεις.

Μάλιστα, αυτός που αντιλήφθηκε το περιστατικό ήταν ο αδελφός της ανήλικης ο οποίος ενημέρωσε τους γονείς τους και ακολούθησε η καταγγελία στις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο 35χρονος φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του και ζήτησε συγνώμη από την οικογένεια του κοριτσιού, ενώ τις απέδωσε στα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Δημήτριος Ζαχαρέγκας, ανέφερε τα εξής: «Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή συνειδητοποίησε το λάθος και συνεργάστηκε με τις Αρχές για αυτήν την λεπτή υπόθεση. Πρόκειται για ένα άτομο με βαριά νοητική στέρηση. Κατά την απολογία του ζήτησε συγνώμη τόσο από θύμα όσο και από την οικογένεια της αδερφής του που τον στήριζε τα τελευταία 15 χρόνια. Το αίτημα μας για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την εξακρίβωση της ικανότητας του προς καταλογισμό έγινε δεκτό από τον ανακριτή, και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα μέσω της πραγματογνωμοσύνης θα αποδειχθεί ότι δεν είχε συνείδηση των πράξεών του, γεγονός που ισχυριστήκαμε από την πρώτη στιγμή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ