Σαγιάδα: Χειροπέδες σε αλλοδαπό για δωροδοκία υπαλλήλου

Γνωστοποιήθηκε ότι ακόμη σύλληψη στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς σημειώθηκε στα σύνορα της Θεσπρωτίας, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Φιλιατών προχώρησαν στη σύλληψη αλλοδαπού στο συνοριακό σημείο ελέγχου της Σαγιάδας.

Ο άνδρας εμφανίστηκε στο σημείο ελέγχου με σκοπό να περάσει τα σύνορα και να εξέλθει από την ελληνική επικράτεια. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από την Ανακρίτρια Θεσπρωτίας.

Αμέσως μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και στη μεταφορά του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr το ένταλμα αφορά το σοβαρό αδίκημα της δωροδοκίας υπαλλήλου, υπόθεση που συνδέεται με ευρύτερη έρευνα των αρχών για περιστατικά διαφθοράς στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση φαίνεται να σχετίζεται με την έρευνα για τη δράση κυκλώματος στο Τελωνείο Μαυροματίου, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από αρκετούς μήνες.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος εκείνη την περίοδο είχε οδηγήσει σε συλλήψεις τελωνειακών, ενώ η δικαστική έρευνα συνεχίζεται και φέρεται να αποκαλύπτει πλέον και ιδιώτες που φέρονται να επιχείρησαν να δωροδοκήσουν κρατικούς λειτουργούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



