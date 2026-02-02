Πρόγραμμα δράσεων και πολιτιστικών συναπαντημάτων της Κοινο_Τοπία για το 2026

Τις προγραμματισμένες δράσεις και τα συναπαντήματα για το επόμενο διάστημα ανακοίνωσε η Κοινο_Τοπία, παρουσιάζοντας ένα πολυσχιδές πρόγραμμα που εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο έως και το καλοκαίρι του 2026 και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Σε σταθερή βάση, από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο, πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα οι πρόβες του Χορωδιακού Σχήματος της Κοινο_Τοπίας.

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, από τις 5 έως τις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί το 19ο Πάρτι Μασκέ για τα παιδιά της «Μέριμνας», στο στέκι τους στο Γηροκομείο, από την Κοινο_Τοπία και τους Πολίτες Εν Δράσει. Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν στις 23 Ιανουαρίου.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 8 το βράδυ, στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας, θα δοθεί διάλεξη από τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, με θέμα «Ο καθημερινός βίος των Πελοποννήσιων Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας». Ο ομιλητής είναι διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, νομικός, οθωμανολόγος και διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής. Οι κρατήσεις ξεκινούν στις 26 Ιανουαρίου και αφορούν υποστηρικτές της Κοινο_Τοπίας.

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί δημιουργικό εργαστήρι και συζήτηση με τον συγγραφέα και μέλος της Κοινο_Τοπίας, Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, με αφορμή το παραμύθι «Η μοναξιά του χαρταετού», στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Η δράση απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δ’ και Ε’ Δημοτικού και εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου.

Την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου, το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί καρναβαλικό δρώμενο από την καρναβαλική ομάδα της Κοινο_Τοπίας, με φαγητό και χορό, στο Bar Restaurant «Tulum Uptown». Η συμμετοχή προϋποθέτει αμφίεση και απευθύνεται αποκλειστικά σε μέλη με συνοδό. Οι κρατήσεις ξεκινούν στις 23 Ιανουαρίου.

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 8 το βράδυ, στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας, θα δοθεί διάλεξη με θέμα «Η ιστορία του Καρναβαλιού της Πάτρας από την απελευθέρωση έως το 1970», από τη Γιώτα Καΐκα-Μαντανίκα, ιστορικό και φιλόλογο. Οι κρατήσεις ξεκινούν στις 2 Φεβρουαρίου.

Για τις πολιτιστικές εξορμήσεις εκτός Πάτρας, την Κυριακή 29 Μαρτίου προγραμματίζεται η 3η Πολιτιστική 2026 στην Αθήνα, με παρακολούθηση της παράστασης «Cleansed» της Σάρα Κέιν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η παράσταση είναι αυστηρώς ακατάλληλη, ενώ θα ανακοινωθεί και πρωινό πρόγραμμα. Οι κρατήσεις ξεκινούν στις 23 Ιανουαρίου.

Την Κυριακή 20 Ιουνίου ακολουθεί η 4η Πολιτιστική 2026 στην Επίδαυρο, όπου η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την όπερα «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι, σε ανασύνθεση της ιστορικής παραγωγής του 1961, σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, με σκηνικά και κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία της Μαρίας Χορς. Οι κρατήσεις ξεκινούν στις 2 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις Ενεργών Μελών στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Η Κοινο_Τοπία σημειώνει ότι βρίσκονται σε διερεύνηση και άλλες δράσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Για κρατήσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2610 277171, στο info@koinotopia.gr

, καθώς και στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας, Καραϊσκάκη 153 (ισόγειο), στο 2610 622250. Το ωράριο γραμματείας είναι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 11:00–14:00 και Πέμπτη–Παρασκευή 19:00–21:00.

«Κάποια μέρα θα ξυπνήσεις και δε θα υπάρχει πια άλλος χρόνος για να κάνεις τα πράγματα που πάντα ήθελες. Κάν’ τα τώρα», είναι το μήνυμα που συνοδεύει το πρόγραμμα δράσεων.

