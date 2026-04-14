«Πρώην αθλητής, χωρίς δελτίο», η θέση της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για τον 26χρονο που συνελήφθη

Σε ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι ο 26χρονος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς «δεν είναι εν ενεργεία»

14 Απρ. 2026 21:58
Pelop News

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών πήρε θέση για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα μετά τη σύλληψη του 26χρονου που έχει συνδεθεί με την υπόθεση και αναφέρεται ως πρώην πρωταθλητής του αθλήματος.

«Κάναμε κοκαΐνη»! Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι ο 26χρονος συλληφθείς για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς «δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει αθλητικό δελτίο», επιχειρώντας να βάλει φρένο στις αναφορές που τον συνδέουν με την ενεργό αθλητική δραστηριότητα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι κάθε αναφορά σε εκείνον ως «αθλητή της άρσης βαρών» αδικεί, όπως υποστηρίζει, «την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών», οι οποίοι είναι «πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού» και «δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».

Η υπόθεση ήρθε στο φως τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026), όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Η νεαρή μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 26χρονος, ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής και ένας ακόμη 19χρονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, οι τρεις νεαροί καταγράφονται σε βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση της αστυνομίας να μεταφέρουν την 19χρονη και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σημείο όπου λίγο αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:48 Wall Street Journal: Το σχέδιο της Ευρώπης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ
22:39 Θάνατος 19χρονης: «Την έχουμε παρατήσει μόνη της», το SMS που πρόδωσε τους τρεις άνδρες
22:24 Καταπέλτης το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους για τη διαρροή στη Βιολάντα, που προκάλεσε την έκρηξη
22:15 Βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα στην Γλυφάδα, έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές, ΦΩΤΟ
22:07 Κατήγγειλε ότι ο πατριός της ασέλγησε σε βάρος της, ενώ κοιμόταν
21:58 «Πρώην αθλητής, χωρίς δελτίο», η θέση της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για τον 26χρονο που συνελήφθη
21:50 Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 40 τραυματίες, έκρηξη σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, ΒΙΝΤΕΟ
21:40 Γάζα: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων
21:28 Ουάσιγκτον: Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου
21:21 Αιγιάλεια: Νέος ξυλοδαρμός και μεγάλη ανησυχία για «σκληρό» περιστατικό βίας
21:06 Καρανίκας: «Άχρηστη και ανίκανη αντιπολίτευση, στην κοσμάρα της»
20:59 «Κάναμε κοκαΐνη»! Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά
20:43 Από την Πάτρα θα ριχτεί «φως» στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς
20:31 «Έχω δεχτεί εργασιακό bullying, κάποιοι άνθρωποι μου έβαλαν επίτηδες εμπόδια», αποκαλυπτικός ο Κώστας Μαρτάκης
20:21 Τσοπάνογλου στον Peloponnisos FM: «Ο μεγάλος στόχος της Μεσίρη είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2028»
20:11 Συγκλονιστικό το «αντίο» στον Στέφανο Μπορμπόκη: «Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα», ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Ισχυρή ανάπτυξη για την Trade Estates – Σημαντικά κέρδη με οδηγό την Πάτρα
19:50 Ιερέας αντί να ψάλει το «Χριστός Ανέστη» βρέθηκε στο κρατητήριο!
19:37 Τούνη: Έφεση της Εισαγγελίας Εφετών για την ποινή των δύο ανδρών για το revenge porn
19:27 «Θέλω να ξαναδώ τον αδελφό μου» μαρτυρία για το δυστύχημα στους Παξούς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ