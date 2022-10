Πρώην διοικητής CIA: ΗΠΑ και ΝΑΤΟ θα καταστρέψουν τη Ρωσία εάν χρησιμοποιήσει πυρηνικά

Αυστηρές προειδοποιήσεις από τη Δύση έχουν προκαλέσει οι απειλές για τα πυρηνικά που διατυπώνονται από το Κρεμλίνο. Ο πρώην διοικητής της CIA προειδοποίησε ειδικότερα πως οι ΗΠΑ και οι συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα καταστρέψουν τη Ρωσία εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει χρήση πυρηνικών όπλων στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο Ντέιβιντ Πετρέους σε εκπομπή του ABC δήλωσε ότι οι απειλές που διατυπώνονται από τον Πούτιν θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και πως ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται σε απόγνωση όσο η πραγματικότητα του πολέμου ειναι μη αναστρέψιμη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν υπέγραψε συμφωνία για την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών, λίγες ημέρες αφότου τα ρωσικά στρατεύματα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τη στρατηγικής σημασίας πόλη Λίμαν, που βρίσκεται σε μια από τέσσερις περιοχές που προσαρτήθηκαν.

Παράλληλα με την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πούτιν κατηγόρησε τη «σατανική» Δύση και υποσχέθηκε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να προστατεύσει τη ρωσική επικράτεια. Η εν λόγω επισήμανση θεωρήθηκε πυρηνική απειλή.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην διοικητής της CIΑ τόνισε ότι αν και η Ουκρανία δεν είναι ακόμη μέλος του ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Βορειοατλαντική Συμμαχία δύνανται να θέσουν σε εφαρμογή σχέδιο απάντησης.

Russian President Vladimir Putin faces an “irreversible” situation amid the country’s land grab in Ukraine, retired Army general and former CIA chief David Petraeus tells @JonKarl.

“He is losing.” https://t.co/KirRWvZHMA pic.twitter.com/yr3UGZB6KZ

— This Week (@ThisWeekABC) October 2, 2022