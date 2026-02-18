Πρώην γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ ελεγχόμενη για τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ΦΩΤΟ

Πολιτικό ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ γεννάται από την εμπλοκή κεντρικού κομματικού στελέχους και μέχρι πριν από λίγο καιρό γραμματέως Οργανωτικού του κόμματος Αναστασίας Χατζηδάκη στην υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημειωτέον, το πόρισμα της Αρχής έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες, ενώ ο ΟΠΕΚΑ στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συζητήσει την παύση της κυρίας Χατζηδάκη που είναι αποσπασμένη στο ΠΑΣΟΚ από το καλοκαίρι του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων, με την ελεγχόμενη περίοδο να εκτείνεται από τις 10 Ιανουαρίου του 2020 έως τις 31/12/2022. Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου και εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Η ελεγχόμενη Αναστασία Χατζηδάκη που βρίσκεται στο επίκεντρο του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδομάτων ήταν το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο ήταν από τα ελάχιστα που δεν ήταν ψηφιοποιημένα εκείνη την εποχή, εξ ου και η έγκριση απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο χρόνο σε σχέση με τα άλλα επιδόματα (ως και 2 χρόνια).

Η εν λόγω προϊσταμένη αποσπάστηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.62/1/9589/20-6-2022 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, από τον ΟΠΕΚΑ στο ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι εκείνου του έτους, καθώς ανέλαβε καθήκοντα γραμματέως Οργανωτικού του κόμματος. Με αυτά τα καθήκοντα είχε και ενεργό οργανωτικό ρόλο στις διπλές κάλπες του 2023. Πλέον έχει αντικατασταθεί από την εν λόγω θέση και έχει αναλάβει ο Ηρακλής Δρούλιας, αλλά παραμένει στο κομματικό οργανόγραμμα, ενώ πλέον το όνομά της εντοπίζεται στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει νεότερη απόφαση στη Διαύγεια που να αφορά το καθεστώς εργασίας της, η κυρία Χατζηδάκη φαίνεται να παραμένει αποσπασμένη στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες και μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο επόμενο Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ θα τεθεί προς συζήτηση η οριστική της παύση.

Πηγή: protothema.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



