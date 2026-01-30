Πρώην παρουσιαστής του CNN, του πέρασαν χειροπέδες για διαμαρτυρία σε εκκλησία στη Μινεσότα, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντον Λέμον, πρώην παρουσιαστής του CNN, συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης 29.01.2026 με την κατηγορία ότι παραβίασε ομοσπονδιακό νόμο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας σε εκκλησία στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, σε μια υπόθεση που είχε απορριφθεί την προηγούμενη εβδομάδα από δικαστή.

Νόμπελ: Είναι πιθανή ψηφιακή κατασκοπεία πίσω από την πρώιμη αποκάλυψη του ονόματος της νικήτριας Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον έχει δηλώσει ότι απλώς κάλυπτε το γεγονός ως δημοσιογράφος, όταν μπήκε στην εκκλησία Cities Church στις 18 Ιανουαρίου για να παρακολουθήσει μια διαμαρτυρία ενάντια στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική στην περιοχή, από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαδηλωτές διέκοψαν τη λειτουργία που γινόταν στην εκκλησία, όπου ένας αξιωματούχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) είναι πάστορας, και φώναζαν συνθήματα «έξω ο ICE». Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωξε να απαγγείλει κατηγορίες σε οκτώ άτομα για το περιστατικό, μεταξύ των οποίων και ο κ. Λέμον, επικαλούμενη έναν νόμο που προστατεύει όσους θέλουν να συμμετέχουν σε θρησκευτική τελετή σε χώρο λατρείας.

Ωστόσο, ο δικαστής που εξέτασε τα στοιχεία ενέκρινε κατηγορίες μόνο για τρία άτομα, απορρίπτοντας τα στοιχεία εναντίον του κ. Λέμον και των υπολοίπων ως ανεπαρκή. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε σε ομοσπονδιακό εφετείο για να υποχρεώσει τον δικαστή να εκδώσει και τα υπόλοιπα εντάλματα, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

Ο Άμπε Λόουελ, δικηγόρος του κ. Λέμον, δήλωσε ότι θα δώσει μάχη ενάντια στις κατηγορίες.

«Ο Ντον Λέμον συνελήφθη χθες το βράδυ από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Λος Άντζελες, όπου κάλυπτε τα βραβεία Grammy», ανέφερε ο κ. Λόουελ σε ανακοίνωσή του. «Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και η συνταγματικά κατοχυρωμένη δουλειά του στη Μινεάπολη δεν διέφερε σε τίποτα από ό,τι έκανε πάντα».

BREAKING: 🇺🇸 Don Lemon has been arrested by Federal agents. pic.twitter.com/WMh2ki9gqf — Remarks (@remarks) January 30, 2026

«Αυτή η πρωτοφανής επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος και η ξεκάθαρη προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από τις πολλές κρίσεις που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση δεν θα περάσει. Ο Ντον θα πολεμήσει αυτές τις κατηγορίες με σθένος και μέχρι τέλους στο δικαστήριο» πρόσθεσε ακόμη σύμφωνα με τους New York Times.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει δύο ποινικές διώξεις εναντίον των διαδηλωτών στην εκκλησία αλλά και του κ. Λέμον, για συνωμοσία και στέρηση δικαιωμάτων και παρεμπόδιση της θρησκευτικής ελευθερίας σε χώρο λατρείας. Στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης γύρω από την επιθετική μεταναστευτική πολιτική του Λευκού Οίκου στην πόλη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πιέσει έντονα για την άσκηση διώξεων σε όσους συμμετείχαν ή παρευρέθηκαν στη διαμαρτυρία στην εκκλησία.

Η κυβέρνηση ανάρτησε άμεσα από τις πρώτες κιολας συλλήψεις φωτογραφίες, ενώ ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε επεξεργασμένη φωτογραφία μιας από τις συλληφθείσες, ώστε να φαίνεται ότι κλαίει.

«Μόλις ξεκίνησε η διαμαρτυρία μέσα στην εκκλησία, κάναμε αυτό που κάνουμε ως δημοσιογράφοι: καταγράψαμε τι συνέβαινε και μιλήσαμε με τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου του πάστορα, των μελών της εκκλησίας και των μελών της οργάνωσης», είπε ο κ. Λέμον σε πρόσφατο βίντεο. «Αυτό είναι. Αυτό λέγεται δημοσιογραφία».

Ο κ. Λέμον εργάζεται πλέον ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος και έχει τη δική του εκπομπή στο YouTube. Αποχώρησε από το CNN το 2023, μετά από 17 χρόνια στο δίκτυο, εν μέσω επικρίσεων ότι είχε κάνει σεξιστικά σχόλια για τις γυναίκες και την ηλικία. Είναι εδώ και χρόνια επικριτής του προέδρου Τραμπ και συχνά τον αποκαλεί ψεύτη.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν δηλώσει ότι θα διώξουν ποινικά διαδηλωτές που, όπως λένε, ξεπέρασαν τα όρια της προστατευόμενης από την Πρώτη Τροπολογία δράσης και εμπόδισαν την επιβολή του νόμου ή, στην περίπτωση της εκκλησίας, παραβίασαν τα δικαιώματα άλλων.

Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές στη Μινεάπολη υποστηρίζουν ότι παραβιάζονται τα δικά τους δικαιώματα, καθώς προσπαθούν να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην καταστολή.

Συνεχίζεται η ένταση στη Μινεάπολη

Η ένταση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στη Μινεάπολη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο διαδηλωτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η Ρενέ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, βρισκόταν στο αυτοκίνητό της αυτόν τον μήνα όταν πράκτορας της ICE πυροβόλησε από κοντινή απόσταση. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης τη χαρακτήρισαν τρομοκράτισσα και ισχυρίστηκαν ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του πράκτορα.

Σε ένα δεύτερο περιστατικό, πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας πυροβόλησαν και σκότωσαν το Σάββατο τον Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Βίντεο από το σημείο διέψευσαν τους αρχικούς ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι ο κ. Πρέτι πλησίασε τους πράκτορες κρατώντας όπλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι διατεθειμένος να «αποκλιμακώσει» την κατάσταση στη Μινεάπολη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Αντικατέστησε τον επικεφαλής της Συνοριακής Περιπολίας που ήταν το δημόσιο πρόσωπο των σκληρών μεταναστευτικών επιχειρήσεων, τον Γκρέγκορι Μποβίνο, με τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν. Ο κ. Χόμαν έχει δείξει διάθεση να καταλήξει σε συμφωνία με τις τοπικές αρχές και να μειώσει τις χιλιάδες ομοσπονδιακών πρακτόρων που στάλθηκαν εκεί.

Η σύλληψη του κ. Λέμον έρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταραχών στο γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στη Μινεάπολη. Σε μια τεταμένη συνάντηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αρκετοί εισαγγελείς αμφισβήτησαν τον επικεφαλής του γραφείου για την απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε έρευνες σχετικά με τους πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις, τουλάχιστον έξι εισαγγελείς έχουν παραιτηθεί και αναμένονται κι άλλες αποχωρήσεις.

Η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, ζήτησε από άλλα γραφεία ομοσπονδιακών εισαγγελέων στη Μεσοδυτική Αμερική να στείλουν προσωρινές ενισχύσεις για να βοηθήσουν στις έρευνες και τις διώξεις.

