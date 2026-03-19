Πρώην του Προμηθέα φέρνει και πάλι στην Ελλάδα ο Πανιώνιος

Σε μία προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυχής του ο Πανιώνιος φέρνει τον Ουές Ιβούντου, πρώην παίκτη του Προμηθέα, από τους Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φοίνιξ για τα εναπομείναντα παιχνίδια στη GBL προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία.

Η ομάδα της Μελβούρνης με την οποία αγωνιζόταν ο Ιβούντου αποκλείστηκε στους ημιτελικούς του NBL με 2-1 από τους Αντελάιντ 36ερς, με το τρίτο παιχνίδι να λήγει 108-96. Ο 32χρονος Αμερικάνος έχει ύψος 1,98 και αγωνίζεται κυρίως στις θέσεις “3-4”.

Έτσι, ο πρώην παίκτης του Προμηθέα ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Αυστραλία και ετοιμάζει βαλίτσες για να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του Πανιωνίου.

Οι «κυανέρυθροι» έχουν ακόμα 5 αγώνες στο πρωτάθλημα, με την επίτευξη του στόχου να μην έχει εκπληρωθεί στο 100%. Έτσι, η προσθήκη ενός 7ου ξένου παίκτη δίνει την πολυτέλεια στον Νέναντ Μάρκοβιτς να παρουσιάζει την ομάδα «πάνοπλη» σε κάθε ματς, εκμηδενίζοντας κάθε πιθανότητα κομβικής απουσίας σε «τελικό».

Ο Ιβούντου την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τον Προμηθέα σε 21 παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά 29 λεπτά. Με την ομάδα της Μελβούρνης είχε 11,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ με 42% εντός πεδιάς.

