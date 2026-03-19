Ο Ελ Κααμπί στην Εθνική Μαρόκου για τα φιλικά με Ισημερινό και Παραγουάη

Ο άσος του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, βρίσκεται μεταξύ των -πρώτων-κληθέντων του προπονητή του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, για τους επερχόμενους διεθνείς φιλικούς αγώνες εναντίον της εθνικής ομάδας του Ισημερινού (27/3) στη Μαδρίτη και της εθνικής ομάδας της Παραγουάης (31/3) στη Λανς.

Οι επιλογές του περιλαμβάνουν αρκετούς παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών Ραντουάν Χαλχάλ και Ίσα Ντιόπ, καθώς και του επιθετικού Γιασίρ Ζαμπίρι.

Οι κληθέντες:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού , Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ , Ελ Μεχντί Μπεναμπίντ

Αμυντικοί: Νουσάιρ Μαζράουι, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Σουφιάν Ελ Καρουανί, Ατσράφ Χακίμι, Ζακάρια Ελ Ουαχντί, Σάντι Ριάντ, Ρεντουάν Χαλχάλ, Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ, Ίσα Ντιόπ, Ισμαέλ Μπαούφ

Μέσοι: Ουσάμα Ταργκαλίν, Νιλ Ελ Αϊναουί, Μοχάμεντ Ραμπί Χριμάτ, Σαμίρ Ελ Μουραμπίτ, Ατζεντίν Ουναχί, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ισμαέλ Σαϊμπάρι

Επιθετικοί: Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί, Τσεμσντίν Ταλμπί, Αμίν Αντλί, Σουφιάν Ραχίμι, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Γιασίν Γκασίμ, Γιασίν Ζαμπίρι , Μπραχίμ Ντίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



