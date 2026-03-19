Ο Ελ Κααμπί στην Εθνική Μαρόκου για τα φιλικά με Ισημερινό και Παραγουάη

Οι επιλογές του Μοχάμεντ Ουαχμπί περιλαμβάνουν αρκετούς παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών Ραντουάν Χαλχάλ και Ίσα Ντιόπ, καθώς και του επιθετικού Γιασίρ Ζαμπίρι

19 Μαρ. 2026 18:43
Ο άσος του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, βρίσκεται μεταξύ των -πρώτων-κληθέντων του προπονητή του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, για τους επερχόμενους διεθνείς φιλικούς αγώνες εναντίον της εθνικής ομάδας του Ισημερινού (27/3) στη Μαδρίτη και της εθνικής ομάδας της Παραγουάης (31/3) στη Λανς.

Οι επιλογές του περιλαμβάνουν αρκετούς παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών Ραντουάν Χαλχάλ και Ίσα Ντιόπ, καθώς και του επιθετικού Γιασίρ Ζαμπίρι.

Οι κληθέντες:
Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού , Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ , Ελ Μεχντί Μπεναμπίντ
Αμυντικοί: Νουσάιρ Μαζράουι, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Σουφιάν Ελ Καρουανί, Ατσράφ Χακίμι, Ζακάρια Ελ Ουαχντί, Σάντι Ριάντ, Ρεντουάν Χαλχάλ, Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ, Ίσα Ντιόπ, Ισμαέλ Μπαούφ
Μέσοι: Ουσάμα Ταργκαλίν, Νιλ Ελ Αϊναουί, Μοχάμεντ Ραμπί Χριμάτ, Σαμίρ Ελ Μουραμπίτ, Ατζεντίν Ουναχί, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ισμαέλ Σαϊμπάρι
Επιθετικοί: Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί, Τσεμσντίν Ταλμπί, Αμίν Αντλί, Σουφιάν Ραχίμι, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Γιασίν Γκασίμ, Γιασίν Ζαμπίρι , Μπραχίμ Ντίας.

