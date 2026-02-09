Πρόκληση από Τσελίκ: Μιλά για αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, αφήνει αιχμές για Δένδια

Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία την Τετάρτη (11/02/2026) την οποία χαρακτήρισε καλή ευκαιρία για ανάπτυξη διπλωματικών δυνατοτήτων

Πρόκληση από Τσελίκ: Μιλά για αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, αφήνει αιχμές για Δένδια
09 Φεβ. 2026 22:04
Pelop News

Σε εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία, Ομέρ Τσελίκ, θέτοντας ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου αλλά και αφήνοντας αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.

Γαλλία: Δίδυμοι που κατηγορούνται για διπλή δολοφονία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν γιατί μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό!

Ο Ομέρ Τσερίκ αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία την Τετάρτη (11/02/2026) την οποία χαρακτήρισε καλή ευκαιρία για ανάπτυξη διπλωματικών δυνατοτήτων.

«Δημοσιεύματα σχετικά με τον εξοπλισμό νησιών που, θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, καθώς και οι ακραίες δηλώσεις μελών του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, που στοχοποιούν ευθέως την Τουρκία, δημιουργούν αρνητικό κλίμα και επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του AKP.

Παράλληλα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να μετατρέψει τα προβλήματά της σε προβλήματα της ΕΕ.

«Και δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει παρασυρθεί από αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα —ιδίως μετά τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία— καθίσταται σαφές ότι όλα αυτά δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική συμβολή ούτε στην ασφάλεια ούτε στο μέλλον της Ευρώπης», ανέφερε.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ομέρ Τσελίκ τόνισε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά οφείλει να αντιληφθεί οτι η η επίλυση ζητημάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μετατροπής της σε έδρα τρίτων χωρών.

«Παρατηρούμε ότι έχει τεθεί ως προτεραιότητα η πρόσκληση κρατών που αντιμετωπίζουν ακόμη και το παραμικρό πρόβλημα με την Τουρκία, οδηγώντας έτσι σε μια υπερβολική και αδιέξοδη κούρσα εξοπλισμών», είπε προσθέτοντας πως η τακτική δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος ούτε έχει πραγματικό νόημα.

Για τον Ομέρ Τσελίκ, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία θα διαμορφώσει μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη των διπλωματικών δυνατοτήτων και την επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι.

«Οι διαφορές οφείλουν να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Καμία θετική εξέλιξη δεν μπορεί να προκύψει από μια κούρσα εξοπλισμών, ενώ οι απειλές κατά της Τουρκίας δεν έχουν κανένα πραγματικό αντίκρισμα ή αντίκτυπο — σε βαθμό που δεν μπορούν καν να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Συνεπώς, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να απέχει από τέτοιες πρακτικές».

Τέλος «ευχήθηκε» το Αιγαίο να γίνει μια «λίμνη ειρήνης» και όχι μια περιοχή συγκρούσεων κι αφετέρου να αποφεύγονται πρωτοβουλίες που θα έθιγαν τα συμφέροντας της Άγκυρας και του ΤΔΒΚ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ο παλαίμαχος Νορβηγός ποδοσφαιριστής, που έγινε ηθοποιός και θέλει να παίξει τον κακό σε ταινία του Τζέιμς Μποντ
23:39 «Έτρεμα μέχρι να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου» αποκαλυπτική η Δέσποινα Καμπούρη
23:21 Γιατί τα εμβόλια δεν είναι το ίδιο αποδοτικά στους ηλικιωμένους
22:53 Υπόθεση κατασκοπείας: «Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα που στρατολόγησε τον 54χρονο Έλληνα σμήναρχο
22:48 Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας: Ξαφνικός θάνατος για 54χρονο
22:45 Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, η ερωτική αντίζηλος της Έιμι Γουάινχαουζ
22:35 Ισπανία: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέβαλε τον διαιτητή που κατηγορείται για επίθεση σε ιερόδουλη
22:27 Η ΑΕ Ροϊτίκων «πέρασε» και από την Ολυμπιάδα! Το πανόραμα της 16ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑ-Η
22:25 Εργάτης της Ford αποκάλεσε «προστάτη παιδεραστών» τον Τραμπ και δεν απολύθηκε
22:20 Πάτρα: Καταγγελία για εισβολή σε σπίτι και απειλή με όπλο!
22:04 Πρόκληση από Τσελίκ: Μιλά για αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, αφήνει αιχμές για Δένδια
21:52 Γαλλία: Δίδυμοι που κατηγορούνται για διπλή δολοφονία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν γιατί μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό!
21:46 Τραγωδία, νεκροί φέρεται να είναι μεταλλωρύχοι καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί στο Μεξικό
21:33 Η… χάρη του Χάρη έχει φτάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!
21:09 Χίος: Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι, ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα, ένας τραυματίας
21:00 Κατάσκοπος σμήναρχος: Ισχυρίζεται ότι διέρρεε πληροφορίες σε πολυεθνική και όχι σε κρατικές αρχές
20:51 Λάρισα: Συλλαλητήριο και πορεία με τρακτέρ αγροτών στο κέντρο της πόλης, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 Σοκ στα Χανιά: Διεθνές κύκλωμα εκβιασμού, έτσι οργανώθηκε και εκτελέστηκε ο εμπρησμός
20:31 Κυριάκος Μητσοτάκης: Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας
20:21 Επίθεση σε καθηγητή σε σχολείο από εξωσχολικό, κατέληξε στο νοσοκομείο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ