Προκλητικός ο Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα τα κάνουν πάνω τους

Με ένα άκρως ειρωνικό αλλά και κυνικό σχόλιο, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας επισημαίνει ότι η αδράνεια των Ευρωπαίων «θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο».

Προκλητικός ο Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα τα κάνουν πάνω τους
14 Ιαν. 2026 21:32
Pelop News

Οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν καθόλου στο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία, λέει ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Με ένα άκρως ειρωνικό αλλά και κυνικό σχόλιο, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας επισημαίνει ότι η αδράνεια των Ευρωπαίων «θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο».

Στην ανάρτησή του σχολιάζει τη δήλωση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ότι, αν υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας στη Γροιλανδία, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες.

«Ο γαλατικός κόκορας», γράφει ο Μεντβέντεφ εννοώντας τον Μακρόν, «είπε κρώζοντας ότι αν επηρεαστεί η κυριαρχία της Δανίας, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Ω, και τι θα κάνουν; Θα απαγάγουν τον Αμερικανό πρόεδρο; Θα ρίξουν πυρηνικά στις ΗΠΑ; Όχι, βέβαια. Απλά θα χεστ… πάνω τους και θα παραδώσουν τη Γροιλανδία. Και αυτό θα είναι ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:32 Προκλητικός ο Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα τα κάνουν πάνω τους
21:24 Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι, την ευθύνη έχει ο προπονητής»
21:16 Το Ιράν απειλεί ανοικτά τον Τραμπ: Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει το στόχο
21:08 Καμία δήλωση μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας Δανίας-Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο
21:00 Αντώνης Σκιαθάς στα Αραβικά: Νέα διάκριση για τον ποιητή και συνέντευξη στο περιοδικό «Hamzat Wasl».
20:51 Ξενικά η πλατφόρμα για μείωση ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες – Όλες οι προϋποθέσεις για το 2026
20:42 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2: «Έκλεισε» εισιτήριο για τα ημιτελικά από το 15′ ο Δικέφαλος του Βορρά
20:34 Γάζα: Ο Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ
20:26 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Σκιές Ισχύος
20:18 «Ναι, θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος το 2028» – Mήνυμα Σβόλη στην κοπή πίτας της «Πάτρα Ενωμένη»
20:10 Λαμία: Μπουνιές μεταξύ μαθητών σε σχολείο με εμπλοκή και εξωσχολικών
20:02 Αχαΐα: «Μπλόκο» και στις κρίσεις της ΕΛΑΣ – Τουλάχιστον μια 20άδα θα κριθεί προσεχώς
19:54 Ιράν: Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις
19:40 ΑΕΚ-ΟΦΗ 0-1: «Πεντοζάλι» στη Νέα Φιλαδέλφεια και πρόκριση για τους Κρητικούς
19:32 Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει χτύπημα κατά του Ιράν στις επόμενες 24 ώρες
19:24 Θεσσαλονίκη: Αναβολή στη δίκη γιατρού και φυσικοθεραπευτή που κατηγορούνται για θανάτους ασθενών με σκλήρυνση
19:16 Πυροσβεστική: Νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νήσους ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας
19:08 Σταθερό το ποσοστό ανεργίας παγκοσμίως το 2026, αλλά με έλλειμμα ποιοτικών θέσεων εργασίας
19:00 Γυναίκα, μόνη, προβάλλεται..!
18:49 Ανοίγει από αύριο το πρωί η Περιμετρική Πατρών – Βήμα πίσω από τους αγρότες ενόψει διαλόγου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ