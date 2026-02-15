Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Στη β΄ φάση του Πανελληνίου Εφηβικού πρωταθλήματος πόλο Κ18 προκρίθηκε το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ μετά το ένα στα δύο που πέτυχε το Σάββατο στον 5ο Ομιλο της α΄ φάσης της διοργάνωσης στο κολυμβητήριο του Γέρακα.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της ΝΕΠ είχαν ως εξής:

– ΝΕΠ-Ιωνικός 15-16. Τα 8λεπτα: 3-5, 5-5, 3-3, 4-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Βαλουξής 2, Κοτσώνης 2, Κρεμανταλάς 5, Μουσάς 2, Μιχαλάτος 1, Αβράμης 3.

– ΝΕΠ-Νηρέας Γέρακα 20-15. Τα 8λεπτα: 4-4, 5-4, 4-3, 7-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Βαλουξής 1, Κούλης 1, Τσιράκος 1, Κοτσώνης 2, Κρεμανταλάς 4, Κοτσίδης 4, Μουσάς 2, Αβράμης 5.

Το ρόστερ της ΝΕΠ αποτελείτο από τους Θανάση Μουσά, Δημήτρη Βαλουξή, Χρήστο Κοτσώνη, Δημήτρη Μιχαλάτο, Αλέξανδρο Μπαράκο, Κυριάκο Κοτσίδη, Σωτήρη Κουλη, Κωνσταντίνο Κρεμανταλά, Γρηγόρη Τσιράκο, Μάριο Κανδυλα, Γιάννη Αβράμη, Ανδρέα Γιαουπάι, Μιχάλη Κούρτη, Γιώργο Καρλέτση, Κωνσταντίνο Γαλάνη και Κωνσταντίνο Τζελετόπουλο.

Οι αγώνες της β΄ φάσης θα διεξαχθούν το διάστημα 3-5/4.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



