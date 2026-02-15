Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Με τη νίκη επί του Νηρέα Γέρακα, η Εφηβική ομάδα πόλο της ΝΕΠ προκρίθηκε στην επόμενη φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος.

Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ - Φωτογραφίες Η Εφηβική ομάδα πόλο της ΝΕΠ πριν τους αγώνες
15 Φεβ. 2026 12:55
Pelop News

Στη β΄ φάση του Πανελληνίου Εφηβικού πρωταθλήματος πόλο Κ18 προκρίθηκε το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ μετά το ένα στα δύο που πέτυχε το Σάββατο στον 5ο  Ομιλο της α΄ φάσης της διοργάνωσης στο κολυμβητήριο του Γέρακα.

Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ - Φωτογραφίες Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της ΝΕΠ είχαν ως εξής:

– ΝΕΠ-Ιωνικός 15-16. Τα 8λεπτα: 3-5, 5-5, 3-3, 4-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Βαλουξής 2, Κοτσώνης 2, Κρεμανταλάς 5, Μουσάς 2, Μιχαλάτος 1, Αβράμης 3.

Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ - Φωτογραφίες Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ - Φωτογραφίες

– ΝΕΠ-Νηρέας Γέρακα 20-15. Τα 8λεπτα: 4-4, 5-4, 4-3, 7-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Βαλουξής 1, Κούλης 1, Τσιράκος 1, Κοτσώνης 2, Κρεμανταλάς 4, Κοτσίδης 4, Μουσάς 2, Αβράμης 5.

Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ - Φωτογραφίες Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Το ρόστερ της ΝΕΠ αποτελείτο από τους Θανάση Μουσά, Δημήτρη Βαλουξή, Χρήστο Κοτσώνη, Δημήτρη Μιχαλάτο, Αλέξανδρο Μπαράκο, Κυριάκο Κοτσίδη, Σωτήρη Κουλη, Κωνσταντίνο Κρεμανταλά, Γρηγόρη Τσιράκο, Μάριο Κανδυλα, Γιάννη Αβράμη, Ανδρέα Γιαουπάι, Μιχάλη Κούρτη, Γιώργο Καρλέτση, Κωνσταντίνο Γαλάνη και Κωνσταντίνο Τζελετόπουλο.

Πρόκριση για τους Εφηβους της ΝΕΠ - Φωτογραφίες

Οι αγώνες της β΄ φάσης θα διεξαχθούν το διάστημα 3-5/4.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 «Το δίλημμα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»!
15:06 ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ: Πάλι «στην απ’ έξω» η πλευρά Δούκα
15:00 Εξάρχεια: Συνελήφθη ανώμαλος επιδειξίας επ’ αυτοφώρω
14:54 Κατάκολο: «Στρατιωτική» επιχείρηση για τον βράχο που απειλεί να ισοπεδώσει σπίτια
14:40 Γνωστός μετεωρολόγος συμβουλεύει: «Αποφύγετε τις εξόδους…»
14:21 Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο σκανδάλων
14:14 Θανάσης Κοντογεώργης: Να κλείνουμε τ’ αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων
14:07 Aδωνις και Ζωή «αρπάχτηκαν» ξανά στο Mega, στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
14:06 Εφυγε από τη ζωή η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη
14:01 Κρύφτηκε η Ακρόπολη από την σκόνη…
13:54 Τέμπη: Οργή συγγενών θυμάτων για την παρουσία Κυρανάκη σε μνημόσυνο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Φρένο στο «δωρεάν» πάρκινγκ των «άσχετων» στα σούπερ μάρκετ!
13:42 Μέχρι πότε θα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αίγινα
13:40 Πάτρα: Ο καιρός δεν πτόησε τους μικρούς καρναβαλιστές – ΔΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
13:36 Σύλληψη στην Πάτρα για απόπειρα κλοπής και κατοχή ναρκωτικών
13:25 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της Τζένης Λιμάρ σε ηλικία 55 ετών
13:22 Οι Νεάνιδες της ΝΕΠ νίκησαν τον Ηρακλή
13:16 Kατολίσθηση στο Μαζαράκι Ηλιδας: Απειλούνται σπίτια
13:14 Νάπολη: Δύο Πατρινές για τη γλώσσα – Εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο εορτασμό
13:13 Πήρε εξιτήριο ο «Μαζώ» και ετοιμάζεται να ριχτεί ξανά στη μάχη!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ