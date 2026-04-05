Πρόκριση στα τελικά για τις Κορασίδες της ΝΕΠ

Στην τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Κορασίδων (οι αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 19-21/6) προκρίθηκε το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, καθώς επικράτησε επί του Ολυμπιακού με 16-6 σε παιχνίδι για τον 3ο Ομιλο Αττικής που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Τα 8λεπτα: 1-6, 2-2, 0-6, 3-2. Τα γκολ: Ανδρ. Κοντάκου 1, Κοτζάμπαση 4, Αγγελοπούλου 1, Ειρ. Τσίγκα 4, Λαμπάτου 2, Χ. Κοντάκου 1, Ελ. Τσίγκα 2, Δελάκη-Μανέτα 1.

