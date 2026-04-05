Πρόκριση στα τελικά για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
Η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ νίκησε τον Ολυμπιακό και προκρίθηκε στην τελική φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος.
Στην τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Κορασίδων (οι αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 19-21/6) προκρίθηκε το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, καθώς επικράτησε επί του Ολυμπιακού με 16-6 σε παιχνίδι για τον 3ο Ομιλο Αττικής που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Τα 8λεπτα: 1-6, 2-2, 0-6, 3-2. Τα γκολ: Ανδρ. Κοντάκου 1, Κοτζάμπαση 4, Αγγελοπούλου 1, Ειρ. Τσίγκα 4, Λαμπάτου 2, Χ. Κοντάκου 1, Ελ. Τσίγκα 2, Δελάκη-Μανέτα 1.
